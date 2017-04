Böswilliger Fehlalarm legt Murgtal-Center lahm



Von Heiko Borscheid Gaggenau - Ein schriller Alarmton ertönte gestern Vormittag kurz nach zehn Uhr im Murgtal-Center. Lautsprecherdurchsagen in mehreren Sprachen wiesen sowohl Kunden als auch Mitarbeiter auf einen technischen Defekt hin. Alle Personen im Einkaufszentrum mussten dieses umgehend verlassen - egal, ob gerade auf der Hantelbank im Fitnessstudio, beim Kaffeetrinken oder beim Frisör unter der Haube. Schnell bildete sich vor dem Haupt- und dem Seiteneingang eine Menschentraube. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, was der Grund für den Alarm war. Bunt gemischt war die Menschenansammlung auf dem "Bankenplatz". Unter die Mitarbeiter und Kunden sämtlicher Geschäfte mischten sich die entsprechend gekleideten Sportler aus dem Fitnessstudio. Nach Aussage der Studioleitung habe sich zum Zeitpunkt des Alarms niemand in der Sauna befunden. Die Gaggenauer Feuerwehr rückte mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen an. Die Polizei war mit zwei Beamten im Einsatz. Gegen 10.45 Uhr stellte sich dann der Grund für die Aufregung heraus: Ein Unbekannter hatte im Erdgeschoss des Treppenhauses die dünne Scheibe des Notrufkastens der Brandmeldeanlage eingeschlagen und den Knopf betätigt. Danach nahmen die Automatismen ihren Lauf: Als wäre solch ein - nach Aussagen der Mitarbeiter erstmaliger - Vorfall an der Tagesordnung, lief die Evakuierung in geordneten Bahnen ab. Zu keiner Zeit machte sich Panik unter den Personen, die das Murgtal-Center verlassen mussten, breit. Nachdem die Ursache für den Alarm gefunden war, wurde das Center schnell wieder geöffnet. Die Chance, dass der Täter gefunden wird, bezeichnete die Polizei als sehr gering. Im Treppenhaus befinden sich keine Kameras, und Augenzeugen gibt es offensichtlich keine. Sollte der Täter allerdings ermittelt werden, muss er neben der ohnehin erfolgenden Anzeige auch die Kosten des Feuerwehreinsatzes bezahlen. Mehrere hundert Euro fallen dafür an, die im anderen Fall der Steuerzahler berappen muss, wie Hauptbrandmeister Dieter Spannagel auf Nachfrage erklärte. Die Ausfälle für die Händler sind schwer zu beziffern. "Es war zum Zeitpunkt des Alarms jedenfalls gut was los", sagte die stellvertretende Leiterin des Rewe-Marktes, Nicole Weis. Für Saskia Rieger vom TUI-Reisecenter war es eher weniger problematisch: "Der Kunde hat einfach mit mir vor der Tür gewartet und ist im Anschluss wieder mit rein."

