Auch bei wenig Schnee für die Zukunft gerüstet

(red) - Haben Sie es gemerkt? Die BT-Lokalredaktionen haben wieder versucht, die Leser mit skurrilen Geschichten in den April zu schicken. Bei welchen Berichten in der Wochenendausgabe es sich um einen Aprilscherz handelt, erfahren Sie hier (Foto: Holzmann). » - Mehr

(red) - In der Reihe "Schlosskino - Arbeitswelten im Film" zeigt die Erinnerungsstätte am Mittwoch, 22. März, "Spur der Steine". Der Film gehört zum Begleitprogramm der Sonderausstellung "In die Zukunft gedacht - Bilder und Dokumente zur deutschen Sozialgeschichte" (Foto: red/av). » - Mehr

Stuttgart / Freiburg