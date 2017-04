Gernsbacher zückt auf offener Straße seine Walther P 22

Rastatt

Rückwärts oder vorwärts? Rastatt (red) - Klar ist nur, dass es am Dienstag in Rastatt an der Kreuzung des Richard-Wagner-Rings und der Karlsruher Straße zwischen zweit Autos gekracht hat. Wer aber den Unfall verursacht hat, darüber gibt es zwei verschiedene Versionen. Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolfoto: red).

Baden-Baden

Gemeindezentrum: Pläne präsentiert Baden-Baden (co) - Die Jury hat sich einstimmig für den Entwurf eines Architekturbüros aus Freiburg ausgesprochen: Damit geht der Neubau des geplanten Gemeindezentrums der Friedensgemeinde in der Schwarzwaldstraße jetzt zügig in die Entscheidungsphase (Foto: co).