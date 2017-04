"Wofür stehen wir, und was wollen wir erreichen"

Rastatt

Polizisten entdecken Vermissten Rastatt (red) - Knapp zwei Stunden lang ist ein demenzkranker Mann in der Nacht auf Dienstag durch Rastatt geirrt. Während die Suche der Familie und Polizei nach dem Rentner zunächst erfolglos verlief, wurde er zur späten Stunde glücklicherweise doch noch gefunden (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Knapp zwei Stunden lang ist ein demenzkranker Mann in der Nacht auf Dienstag durch Rastatt geirrt. Während die Suche der Familie und Polizei nach dem Rentner zunächst erfolglos verlief, wurde er zur späten Stunde glücklicherweise doch noch gefunden (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Rückwärts oder vorwärts? Rastatt (red) - Klar ist nur, dass es am Dienstag in Rastatt an der Kreuzung des Richard-Wagner-Rings und der Karlsruher Straße zwischen zweit Autos gekracht hat. Wer aber den Unfall verursacht hat, darüber gibt es zwei verschiedene Versionen. Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Klar ist nur, dass es am Dienstag in Rastatt an der Kreuzung des Richard-Wagner-Rings und der Karlsruher Straße zwischen zweit Autos gekracht hat. Wer aber den Unfall verursacht hat, darüber gibt es zwei verschiedene Versionen. Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolfoto: red). » - Mehr

Iffezheim

Engagierte Mitstreiter gesucht Iffezheim (red) - Das Thema Feuerwehr interessierte die Schüler der Maria-Gress-Schule, weshalb sie die Feuerwehr in Baden-Baden besuchte. Die Wehr hat eine hauptberufliche Abteilung. Um in der Berufsfeuerwehr arbeiten zu können, benötigt man eine abgeschlossene Ausbildung (Foto: mm). » Weitersagen (red) - Das Thema Feuerwehr interessierte die Schüler der Maria-Gress-Schule, weshalb sie die Feuerwehr in Baden-Baden besuchte. Die Wehr hat eine hauptberufliche Abteilung. Um in der Berufsfeuerwehr arbeiten zu können, benötigt man eine abgeschlossene Ausbildung (Foto: mm). » - Mehr