Unimog-Club kommt nicht zur Ruhe

Gaggenau - Der Unimog-Club Gaggenau kommt auch nach der turbulenten jüngsten Mitgliederversammlung nicht zur Ruhe. Der Vorstand muss sich auf juristischem Wege mit einem seiner Mitglieder auseinandersetzen: Vor dem Landgericht Baden-Baden hat Rango Dietrich aus Konstanz Klage eingereicht.

Im jüngsten Unimog-Heft'l, dem Mitteilungsorgan des Vereins, informiert Vorsitzender Michael Schnepf über die Klage. Konkret gehe es um "die Rechtmäßigkeit der Wahl des ersten Vorsitzenden, gegen den dort gefassten Beschluss zur Kapitalerhöhung in der Unimog-Museum Betriebs GmbH und gegen die Rechtmäßigkeit der Vorstandsbeschlüsse seit dem 22.11. 2015." Schnepf war gestern telefonisch nicht zu erreichen.

Rango Dietrich bestätigte auf BT-Anfrage, dass er ein Verfahren angestrengt habe. Er wolle sich dazu nicht öffentlich äußern. Es gehe um Interna des Vereins, betroffen seien nur die Mitglieder. Darüber hinaus handele es sich um ein schwebendes Verfahren. "Was ich zu sagen habe, liegt dem Landgericht vor", so Dietrich.

Überraschend ist die Einreichung der Klage nicht, doch Schnepf ist darüber alles andere als glücklich: ",Seinen' Club zu verklagen, diesem dadurch Kosten zu verursachen, halten wir im Vorstand für fragwürdig", schreibt er im Heft'l. "Auch die Initiatoren von Aktionen hinter dem Rücken des Vorstandes können dem Verein bzw. dem Vereinsleben schaden. Der Vorstand war und ist immer offen für konstruktive Kritik. Das bedeutet aber, dass man mit uns und nicht über uns reden sollte."

Das in der Klage genannte Datum 22. November 2015 bezieht sich auf die damalige Mitgliederversammlung. Bei der Versammlung ein Jahr darauf, am 26. November 2016, war es zu einer Kampfabstimmung um den Vorsitz gekommen. In geheimer Wahl konnte sich Amtsinhaber Michael Schnepf knapp gegen Herausforderer René Dusseldorp behaupten: Michael Schnepf erhielt bei der Kampfabstimmung 110 Stimmen, sein Herausforderer René Dusseldorp kam auf 107 Stimmen. Im Verlauf der Mitgliederversammlung in der Reithalle in Rastatt hatte sich herausgestellt, dass der im Mai 1993 gegründete Verein offensichtlich in zwei Lager gespalten ist.

Michael Schnepf ist seit 2008 Vorsitzender des Unimog-Clubs Gaggenau. Er war zum Nachfolger des Gründungsvorsitzenden Michael Wessel gewählt worden, der den Verein 15 Jahre lang geführt hatte. Er hat nach eigenem Bekunden über 6600 Mitglieder in 34 Ländern. Die Geschäftsstelle ist in Bischweier.

Der Termin der Verhandlung vor dem Landgericht wurde gestern festgesetzt auf Montag, 24. Juli, 11.15 Uhr im Saal 320.