Gutachter soll Feuerwehr untersuchen

Iffezheim



Engagierte Mitstreiter gesucht Iffezheim (red) - Das Thema Feuerwehr interessierte die Schüler der Maria-Gress-Schule, weshalb sie die Feuerwehr in Baden-Baden besuchte. Die Wehr hat eine hauptberufliche Abteilung. Um in der Berufsfeuerwehr arbeiten zu können, benötigt man eine abgeschlossene Ausbildung (Foto: mm). » Weitersagen (red) - Das Thema Feuerwehr interessierte die Schüler der Maria-Gress-Schule, weshalb sie die Feuerwehr in Baden-Baden besuchte. Die Wehr hat eine hauptberufliche Abteilung. Um in der Berufsfeuerwehr arbeiten zu können, benötigt man eine abgeschlossene Ausbildung (Foto: mm). » - Mehr