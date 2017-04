Kein Platz für auswärtige Kinder

Gaggenau - Plätze nur für Kleinkinder aus Gaggenau - in den Betreuungseinrichtungen der Stadt können derzeit keine auswärtigen Kinder angenommen werden. Dies hat die Stadtverwaltung bestätigt.

Den Mitgliedern des Gemeinderats und in der Verwaltung ist das Thema bekannt: Wer in Gaggenau einen Betrieb hat und Gewerbesteuer zahlt, aber nicht in der Großen Kreisstadt wohnt, hat keinen Anspruch darauf, sein Kind in einer städtischen Einrichtung betreuen zu lassen. Dabei spielt es keine Rolle, wenn die Einrichtungen am benachbarten Wohnsitz des Kindes nicht den Wünschen der Eltern entsprechen - zum Beispiel bei den Betreuungszeiten am Nachmittag.

Höhere Geburtenraten und einen Bevölkerungsanstieg durch Zuzug sowie Bedarf durch Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und Migranten hat die Stadt als Gründe für die Situation ausgemacht.

"Tatsache ist, dass die Stadt gerade auf dem Gebiet der Kleinkindbetreuung stets darauf zielt, der Nachfrage gerecht zu werden", betont die Stadtverwaltung. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde beispielsweise die Erweiterung des Kindergartens St. Antonius beschlossen - von derzeit rund 100 Plätzen auf künftig über 150 - plus zwölf Krippenplätzen für die bis zu Dreijährigen. Satte 2,4 Millionen Euro sollen Umbau und Erweiterung kosten - nach derzeitigem Stand.

Aus dem Rathaus heißt es mit Blick auf die Gemeindeordnung: "Dieses Geld nimmt die Stadt gerne in die Hand - für ihre Bürgerinnen und Bürger, die hier ansässig sind und für die sie in erster Linie verantwortlich ist. Die Stadt kann allerdings nicht die Kleinkindbetreuung für die Nachbarkommunen und dort wohnhafter Bürgerinnen und Bürger übernehmen - zumal in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Kleinkindbetreuungsplätzen gerade vonseiten der Gaggenauer Bürger besonders groß ist." Diese Nachfrage führe dazu, dass gegenwärtig Plätze ausschließlich für Gaggenauer zur Verfügung gestellt werden könnten: "Ausnahmen sind derzeit nicht möglich."