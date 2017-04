Platz für circa 20 Einfamilienhäuser

Es sei die logische Konsequenz aus dem Erfolg von Eben I, das Baugebiet an der östlichen Ortsrandlage von Hilpertsau zu erweitern, betonte Schmeiser. Die Nachfrage nach Bauplätzen - insbesondere durch junge Familien - sei bereits vorhanden. Alle 16 Eigentümer und Eigentümergemeinschaften auf dem 1,2 Hektar großen Untersuchungsraum haben ihre Mitwirkungsbereitschaft am Baugebiet Eben II signalisiert, teilte der Ortsvorsteher zufrieden mit. Die Stadt selbst besitze dort lediglich ein Grundstück, werde sich wohl aber gewisse Anteile an den weiteren Bauplätzen sichern, prognostizierte Schmeiser. Der Bodenrichtwert in Eben II werde sich an Eben I orientieren, die Straßenanbindung ebenfalls an Eben I erfolgen.

Ortsvorsteher Schmeiser ging in seiner Präsentation noch kurz auf die bereits eingeholten Gutachten zum Baugebiet ein. Den natur- und artenschutzrechtlichen Belangen (unter anderem wird in eine ausgewiesene FFH-Wiese eingegriffen) werde durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen Rechnung getragen; im Bereich Lärmschutz gebe es keine Probleme.

45000 Euro für zwei Straßen in Obertsrot

Entsprechend zufrieden zeigten sich die Ortschaftsräte, die auch der Anordnung der Baulandumlegung und der Bildung des Umlegungsausschusses für Eben II ihr einstimmiges Votum erteilten. Bei letzterem werden als vermessungstechnischer Sachverständiger Wolf-Dieter Simmank vom Staatlichen Vermessungsamt in Rastatt und als bautechnischer Sachverständiger Stadtbaumeister Jürgen Zimmerlin bestellt. Ob man zwei weitere Grundstücke am Wingert ins Baugebiet Eben II integrieren könne, werde die weitere Planung zeigen, sagte Ortsvorsteher Schmeiser auf eine entsprechende Anfrage von Berthold Streeb aus der Bürgerfragestunde. Es sei auf jeden Fall im Sinne des Ortsvorstehers, eine Anbindung zu realisieren.

In Obertsrot sollen in diesem Jahr zwei Straßen saniert werden. Das gab Ortsvorsteher Schmeiser bekannt. Zum einen handelt sich um die St. Erhard-Straße, bei der im Anschluss an die Dorfstraße der Granitsteinpflasterbelag derart verformt sei, dass bereits Fahrzeuge aufgesessen sind. Das Pflaster soll ausgebaut und der Unterbau fachgerecht hergestellt werden. Anschließend soll das Granitpflaster wieder verlegt werden. Es handelt sich um eine Fläche von 75 Quadratmetern (Kosten: circa 15000 Euro). Zum anderen soll für rund 30000 Euro auf einer Gesamtfläche von circa 1000 Quadratmetern die Asphaltdecke Am Schwimmbad erneuert werden. In Teilflächen ist der Einbau einer Asphaltbewehrung vorgesehen.