Neun Bands zu Gast

Für jeden Musikgeschmack soll etwas dabei sein, das ist Teil des Konzepts der Veranstalter von Dark Fairy Entertainment. Unterschiedlichste Musikstile mit Hits der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre, Rock und Pop, Blues, Rock'n'Roll und Sambarhythmen sollen für Abwechslung sorgen. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Programm im Überblick:

Bistro Z: "Music Brothers" mit Hits, Oldies, NDW.

Grammophon: "Magic Moments" - Schlager, Oldies, Fox.

Journal: "Humba" mit Rock, Pop, Charts.

Brüderlin: "Widman Duo", Best of Singer/Songwriters

Traube: "Rocktrix" mit Rock und Hardrock.

Murphys Diner: Die "Ballroom Stompers" spielen Rock'n' Roll und Rockabilly.

Weingut Iselin: "Jazzeel" mit Modern Pop und Jazz.

Bamboo: "Tony & Friends" präsentieren Rock, Pop, Partyhits.

Cafe am Markt: "Big D" mit Stücken von Elvis und Johnny Cash.

Nawas Lounge: "DJ D." legt 80er, 90er und Charts auf.

Die Faltblätter mit dem Programm liegen in den Gaststätten, der Tourist-Info und in Geschäften Gernsbachs aus. Karten im Vorverkauf gibt es für zehn Euro €in allen teilnehmenden Lokalen und in der Tourist-Info. Kurzentschlossene können das Ticket auch am Veranstaltungsabend für 13 Euro € an den Abendkassen erwerben.

Weitere Infos gibt's es auf

www.dark-fairy-entertainment.de