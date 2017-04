Schweißtreibende Arbeit Gaggenau (hap) - Bei schönstem Sonnenschein haben sich am Samstag wieder 24 Bürger eingefunden, um die Aktion "Ein Tag für Michelbach", früher "Michelbach räumt auf", fortzusetzen, darunter auch Ortschaftsräte. Während zwei Helfer durch das Dorf zogen, um mit Wasserspritze und Bürste die Wanderweg-Schilder zu reinigen, konzentrierte sich der Rest auf den Hang hinter der Wiesentalhalle. Direkt im Anschluss an die Halle wurde eine Brombeerhecke entfernt, die sich hier kontinuierlich weiter ausgebreitet hatte. Der restliche Hang bis zum Weg auf die Heil war im Februar vom Forst gerodet worden. Die direkt am Weg stehenden Douglasien wurden wegen der Verkehrssicherheit entfernt, die am Hang stehenden Eschen waren durch das Eschentriebsterben beeinträchtigt. Unter der Leitung von Ortsvorsteher und Förster Franz Kowaschik wurden diese nach einem von der Stadtgärtnerei erarbeiteten Plan durch 240 Sträucher und Einzelbäume wieder ersetzt. Dadurch werden auch neue Nahrungsplätze für Wildbienen und Insekten geschaffen. Das bedeutete, am steilen Hang 240 Pflanzlöcher graben, die Pflanzen vom Weg herantragen und setzen. Bei der inzwischen angestiegenen Temperatur eine recht schweißtreibende Arbeit. Um den neuen Hangbewohnern den Anwuchs zu erleichtern, kam die Feuerwehr zum Abschluss mit 5000 Litern Wasser im Löschfahrzeug und bewässerte den gesamten Hang.

