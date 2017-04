Mehr als nur ein Muntermacher

Au am Rhein



Laukart neue Bürgermeisterin Au am Rhein (red) - Veronika Laukart wird neue Bürgermeisterin von Au am Rhein. Die 37-jährige Hauptamtsleiterin aus Durmersheim setzte sich am Sonntag im zweiten Wahlgang mit 60,3 Prozent durch. Ihr Mitbewerber Michael Rastätter kam auf 37,9 Prozent (Foto: ema).