"Es ist richtig schön geworden"

Auch das Kollegium der Betreuerinnen war, zum ersten Mal in einheitlichem Outfit, vollständig anwesend. Toni Huber erklärte kurz den Grund und Werdegang dieser Erweiterung und Sanierung. Ein "erfreulicher" Anlass seien die steigenden Zahlen bei der Betreuung der unter Dreijährigen. Weisenbach war eine der ersten Gemeinden, die eine Kinderkrippe hatte. "Wir wollen Kundenbindung und Leistungen schon ab Geburt betreiben."

2012 konnten die angebotenen zehn Krippenplätze auf 15 erhöht werden, die auch bald nicht mehr reichten. Mit dem Bau von drei Gauben erhöhte sich die Fläche, so dass nun 25 Kinder in die Krippe aufgenommen werden können. "Es war nicht einfach", berichtete Huber, denn es waren umfangreiche Umbauten nötig, um die frühere Mietwohnung zu der jetzigen Kindergrippe zu modernisieren. Zusammen mit dem Architekten Bernd Wörner und dem Statiker Ingo Schmid konnten die Probleme gelöst werden.

Neben dem Dachgeschossausbau bekam das Gebäude eine neue Heizung mit Photovoltaikanlage, ein Personalraum wurde geschaffen und das Büro der Kita-Leiterin renoviert. "Das alles kostet Geld", unterstrich der Rathauschef. Die letzte Kostenhochrechnung habe bei 380000 Euro gelegen, der Umbau wird mit 144000 Euro bezuschusst.

Der Ausbau begann vor den Ferien 2016 und sollte Ende Januar dieses Jahres fertig sein. Dieses Ziel wurde nicht ganz erreicht, denn momentan ist zwar das Dachgeschoss ausgebaut, aber es stehen noch weitere Arbeiten im Treppenhaus an, ebenso die Verbesserung der Akustik im neuen Gruppenraum. "Vorausgesetzt, wir bekommen das Personal, so können ab September hier 25 Kinder unter drei Jahren betreut werden", meinte Huber. Weitere Sanierungsarbeiten am und im Gebäude sind in den nächsten Jahren geplant.

Bevor sich die Gäste auf Besichtigungstour machten, segneten und weihten Pfarrerin Margarete Eger und Pfarrer Thomas Holler die neuen Räumlichkeiten. Nach der feierlichen Eröffnung standen die Türen am Abend für Eltern, Kinder und die Einwohnerschaft offen.