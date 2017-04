"Barrierefrei" für Murgbewohner

Forbach - Frühlingsidylle pur: Vögel zwitschern, die Sonne scheint, die Murg rauscht. Ein kurzes Zappeln, ein paar Spritzer, und schon sind sie in den kühlen Fluten verschwunden - die neuen Flussbewohner. "Den Fischen gefällt es hier wahrscheinlich besser als im Rhein", mutmaßt Dr. Frank Hartmann. Der Leiter der Fischereibehörde beim Regierungspräsidium Karlsruhe hat gerade rund 20 Barben, Döbel und Nasen ausgesetzt.

Anlass der symbolischen Aktion: Dieses Jahr sei es gelungen, an allen bedeutenden Wasserkraftanlagen der Murg zwischen Rastatt und Baiersbronn angemessene Lösungen zur ökologischen Modernisierung zu vereinbaren, berichtet das Regierungspräsidium.

Zahlreiche Standorte beließen bereits heute ausreichend Wasser in der Murg, viele Fischpässe sind in Betrieb. An anderen Standorten wird gebaut, derzeit laufen die Planungen, und die Umsetzungen sollen bis spätestens 2020 abgeschlossen sein, heißt es aus der Karlsruher Behörde.

Die neuen schuppigen "Murgtäler" waren zuvor in der Reuse bei der Staustufe Iffezheim aus dem Rhein geholt worden. Das "Fischteam" des RP mit Juristin Petra Neff und Agraringenieur Stephan Hüsgen hatte zwar auf mehr Tiere gehofft, aber "die Reuse war zugesetzt", erläutert Hartmann. Für ihn ist dies aber kein Nachteil, so hätten die Tiere beim Transport im Spezialbehälter weniger Stress. Unterwegs wurden die Fische bereits an ihre neue "Heimat" angepasst, mit Murgwasser, das in Oberndorf gegen das Rheinwasser ausgetauscht wurde.

Von den einst 20 in der Murg beheimateten Fischarten blieben im Verlauf der Zeit nur noch fünf übrig: Schmerle, Elritze, Döbel, Äsche und Bachforelle - und das waren lediglich Einzeltiere, erläutert Hartmann. Das Wasser der Murg wurde gewerblich genutzt, die schwankenden und niedrigen Pegelstände verursachten den Artenrückgang.

Ganz begeistert zeigt er sich vom "Einsatzplatz" bei der Forbacher Heppenau-Hütte, "ein echtes Paradies". Den Fischen scheint es auch zu gefallen. Kaum im Wasser, sind sie verschwunden. Die Tiere suchen sich zunächst Plätze zum Ausruhen, dann machen sie sich weiter flussaufwärts auf den Weg, denn "das Leben eines Flussfischs ist ein Kampf gegen die Strömung". Der Grund: In den Oberläufen finden sie die besten Lebensbedingungen und Laichplätze. Es soll nicht bei den 20 ausgesetzten Fischen bleiben; weitere Ansiedlungen seien geplant. Verschiedene Untergründe wie Fels, Kies oder Sand, unterschiedliche Strömungsverhältnisse, Laichplätze und jetzt auch genügend Wasser seien vorhanden, freut sich Frank Hartmann.

"Erst Änderungen des Wasserhaushaltsgesetzes 2010 und die damit verbundene Stärkung des Gewässerschutzes eröffneten Möglichkeiten, den Lebensraum Murg zu verbessern", erläutert Petra Neff vom Rechtsreferat der Umweltabteilung im RP. Es waren "schwierige Jahre", um die Anforderungen für den Mindestabfluss und die Durchgängigkeit für Fische juristisch durchzusetzen, blickt sie zurück.

Juristischer Kampf um Mindestabflüsse

An über 20 Wasserkraft- und Industrieanlagen mussten teilweise in langen Abstimmungen und Rechtsverfahren die Fischtreppen und Fischschutzanlagen, günstige Einleitwerte sowie Mindestabflüsse angeordnet und auch erstritten werden. Ganz ist die Entwicklung noch nicht abgeschlossen, so sind beispielsweise am Wehr in Kirschbaumwasen und beim Niederdruckwerk der EnBW in Forbach sogenannte Fisch-Lifte geplant, die den Tieren den Auf- und Abstieg im Gewässer ermöglichen sollen (das BT berichtete). Ein "lebendiger Fluss" ist das Ziel, bei dem sowohl die Belange der Energieerzeuger als auch des Naturschutzes berücksichtigt werden. "Es geht immer um die Energie", und da gelte es, das richtige Maß zu finden, so Hartmann.

Weiterhin kann der Großteil des Wassers der Murg von Industrie und Energieerzeugern genutzt werden. Durch verbesserte Schutzmaßnahmen erfolgt dies künftig so, dass auch Flora und Fauna eine Chance bekommen. Der Lachs laicht bereits seit 2005 im Unterlauf der Murg. In absehbarer Zeit könne er auch Laichplätze weiter flussaufwärts erreichen.

1200 Liter Wasser pro Sekunde ist der momentane "Ablass" aus dem Wehr Kirschbaumwasen, bis 1600 Liter soll er noch gesteigert werden. Das reicht, um aus der Murg wieder eine Heimat für Fische zu machen. Weiter flussabwärts ist das noch nicht überall der Fall. So muss das Wehr beim Forbacher Eulenfelsen, wo das Wasser für das Wolfsheck-Kraftwerk abgezweigt wird, noch ertüchtigt werden. Absprachen mit dem Wolfsheck-Eigner, der Karl-Gruppe aus Bayern, seien erfolgt, erläutert Petra Neff. Die Anpassungen der Wehranlagen seien Sache der Eigentümer.

Dass Fischbesatz vorhanden ist, das unterstreicht ein Fliegenfischer, der beim Besuch am Kirschbaumwasener Wehr dort seinem Hobby nachgeht.