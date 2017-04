Weinbergstraße ab Dienstag gesperrt Weisenbach (ww) - Mit dem Spatenstich am 20. März wurde Weisenbachs größte Baumaßnahme, die Sanierung der Weinbergstraße, begonnen. In den vergangenen Tagen galt es im Wesentlichen, im Bereich der Eisenbahnstraße (hinter der katholischen Kirche) die Anschlussarbeiten der bereits im vergangenen Herbst unter der Bahnlinie hindurch verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen durchzuführen. Nunmehr starten ab Dienstag nach Ostern, am 18. April, die Bauarbeiten an der Weinbergstraße. (ww) - Mit dem Spatenstich am 20. März wurde Weisenbachs größte Baumaßnahme, die Sanierung der Weinbergstraße, begonnen. In den vergangenen Tagen galt es im Wesentlichen, im Bereich der Eisenbahnstraße (hinter der katholischen Kirche) die Anschlussarbeiten der bereits im vergangenen Herbst unter der Bahnlinie hindurch verlegten Ver- und Entsorgungsleitungen durchzuführen. Nunmehr starten ab Dienstag nach Ostern, am 18. April, die Bauarbeiten an der Weinbergstraße. Diese muss daher - wie im vergangenen Herbst - für das Setzen der Absenkschächte ab den Anwesen Weinbergstraße 2 und 3 bis zur Einmündung der Schützenstraße/Im Viertel voll gesperrt werden. Das teilt die Verwaltung mit. Damit ist die Zufahrt der einzelnen Hausanwohner nur noch eingeschränkt und zum Kindergarten gar nicht mehr möglich. Die Eltern der Kindergartenkinder, Erzieherinnen und Anwohner können den Parkraum im Bereich des ehemaligen Hirsch-Areals nutzen. Um die Müllentsorgung ordnungsgemäß durchführen zu können, wird im Bereich der Weinbergstraße sowie im Bereich der katholischen Kirche (Einmündung Eisenbahnstraße in die Weinbergstraße) jeweils eine Mülltonnen-Sammelstelle eingerichtet. Baustellenfahrzeuge und die großen Müllfahrzeuge müssen im Bereich der Weinbergstraße dann rückwärts zu- und abfahren können; aus diesem Grund gilt in der Weinbergstraße vom Kreuzungsbereich Schützenstraße/ Im Viertel bis zum eigentlichen Arbeitsbereich beidseitig ein absolutes Halteverbot. Im Einmündungsbereich Eisenbahnstraße in die Weinbergstraße neben der Kirche müssen die Müllfahrzeuge wenden können; aus diesem Grund gilt auch in diesem Bereich ein großzügiges Halteverbot. Die betroffenen Anwohner im Bereich Weinbergstraße, Bergweg und Eisenbahnstraße werden gebeten, ihre Mülltonnen zu kennzeichnen und an den Mülltonnen-Sammelplätzen zur Leerung bereitzustellen. Beidseitiges Halteverbot Die Zufahrt in das oberhalb der Weinbergstraße liegende Wohngebiet erfolgt während der Bauphase über die Straße "Im Viertel". Um dem erhöhten Verkehrsaufkommen dort gerecht zu werden, besteht während der Bauphase beidseits ein Halteverbot.

