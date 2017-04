Fünf Straßen, ein Fußweg und ein Provisorium

Hinzu kommt eine weitere Maßnahme in der Ludwig-Dill- und der Usselbachstraße, die auf Basis einer beschränkten Ausschreibung realisiert werden soll und die circa 60000 Euro (brutto) teuer ist. Da der laut Verwaltung dringend notwendige Vollausbau der Ludwig-Dill- und der Usselbachstraße aufgrund fehlender Haushaltsmittel nicht vor 2022 möglich sein werde, sollen in diesem Jahr beide Straßen auf einer Gesamtfläche von rund 3300 Quadratmetern mit einem sogenannten Dünnschichtbelag in Kaltbauweise (DSK) überzogen werden.

Los 1: Austraße

Die Austraße weist auf ihrer gesamten Fläche erhebliche Schäden in der Asphaltdecke auf, erklärt die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Die alte Decke soll abgefräst und vollflächig durch eine neue Asphaltdecke ersetzt werden. Die vorhandenen Rinnenplatten und Bordsteine müssen teilweise reguliert werden. Es handelt sich um eine Gesamtfläche von circa 1700 Quadratmetern. Kostenansatz: 65000 Euro (brutto).

Los 2: Fußweg Pfarrgasse

Der Asphaltbelag im Fußweg, der die Pfarrgasse mit dem Bachgarten verbindet, ist so stark verformt und brüchig, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Der Belag soll entfernt und durch Betonpflaster ersetzt werden. Es handelt sich um eine Fläche von circa 130 Quadratmeter. Kostenansatz: 22000 Euro (brutto).

Los 3: St. Erhard-Straße Obertsrot

Im Anschluss an die Dorfstraße ist der Granitsteinpflasterbelag derart verformt, dass bereits Fahrzeuge aufgesessen sind. Das Pflaster soll ausgebaut und der Unterbau fachgerecht hergestellt werden. Anschließend soll das Granitpflaster wieder verlegt werden. Es handelt sich um eine Fläche von 75 Quadratmetern. Kostenansatz: 15000 Euro).

Los 4: Am Schwimmbad in Obertsrot

Die Straße Am Schwimmbad weist im Bereich zwischen Schwimmbad und Sportplatz Schäden in der Asphaltdecke auf. Der vorhandene Belag soll über die gesamte Breite mit einer neuen Asphaltdecke überzogen werden. In Teilflächen ist der Einbau einer Asphaltbewehrung vorgesehen. Es handelt sich um eine Gesamtfläche von circa 1000 Quadratmeter. Kostenabsatz: 30000 Euro.

Los 5: Streckfuß

Der Streckfuß soll zwischen Badener Straße und Kirchhofweg mit einer neuen Asphaltdeckschicht überzogen werden. Es handelt sich um eine Fläche von circa 400 Quadratmetern. Kostenansatz: 20000 Euro (brutto).

Los 6: Friedhofstraße in Staufenberg

In der Friedhofstraße kommt es immer wieder zu Schäden an der Asphaltdecke. Der Abschnitt zwischen dem Hahnbachweg und dem Friedhof Staufenberg soll vollflächig mit einer neuen Asphaltdecke überzogen werden. Es handelt sich um eine Fläche von circa 750 Quadratmetern. Kostenansatz: circa 35000 Euro (brutto).