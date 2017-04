Eine Ära geht zu Ende

Gaggenau - Ein paar Monate noch, dann wird in der Sportgaststätte Ottenau eine Ära zu Ende sein. Lydia und Peter Wentzler gehen zum 31. Dezember in Ruhestand. 35 Jahre lang haben sie die Geschichte der "Spoga" maßgeblich mitgeschrieben.

Dort soll es bereits am 1. Februar mit neuen Wirtsleuten weitergehen. "Unterschrieben ist noch nichts", betont SVO-Vorsitzender Manfred Striebich. Doch er sei optimistisch, bereits bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, 28. April, die künftigen Pächter präsentieren zu können.

Robin Schneider und Matthias Strempel gelten als aussichtsreiche Aspiranten für die "Spoga"-Nachfolge. Die beiden haben seit Ende 2015 als Pächter von "Der Adler" in Ottenau die Geschichte dieses Traditionshauses mit guter Küche fortgeschrieben. Ihr Interesse bestätigen die beiden auf BT-Nachfrage, aber es sei nichts entschieden, geben sie zu bedenken.

In der "Spoga" stehen deutlich mehr Sitzplätze als im "Adler" und eine große Terrasse zur Verfügung. Darüber hinaus können die künftigen Pächter auf bewährte Mitarbeiter in Küche und Service bauen, die bereits ihr Interesse an einer Weiterbeschäftigung signalisiert haben, berichtet Manfred Striebich.

Der Verein werde weiterhin in die Immobilie und die Ausstattung investieren, schließlich solle auch in Zukunft und langfristig "das gute Niveau und die Beliebtheit der Spoga erhalten bleiben."

Erhalten bleiben den Ottenauern Lydia und Peter Wentzler - wenn auch nicht mehr als Gastronomen. Rund vier Jahrzehnte Gastronomie in Ottenau kann Peter Wentzler (67) vorweisen, wenn er bald den Platz am Zapfhahn freimacht. Vor der "Spoga" war er fünf Jahre lang Wirt im legendären "Augustiner". Ehefrau Lydia (60) stammt aus Österreich. In ihrer Heimat wird sie nun öfter sein, verrät sie, aber gastronomisch engagieren werde sie sich nicht mehr.

Verdienter Ruhestand ist angesagt für beide - aber erst ab Anfang 2018.