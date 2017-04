Mümmelmänner zum Anfassen

Heute steht Martina Mary an der Spitze des Vereins, und die Frau, die ihre Musiker seit Jahren gut im Griff hat, heißt Petra Tuschla-Hoffmann. Das Konzept, zwei schöne Anlässe zur Osterzeit publikumswirksam zu kombinieren, hat Bestand. Das zeigte auch die diesjährige Osterhasensuche. Daran änderte selbst das kühle Aprilwetter nichts. Manche Erwachsenen schlenderten schon mit selbstversteckten und nach langer Suche endlich aufgefundenen Osterüberraschungen durch den Park, "Warum auch nicht? Dafür ist niemand zu alt", meinten Birgit und Moritz Heinrich, die schon längst den Kinderschuhen entwachsen sind.

Besonders die Kinder warteten sehnsüchtig auf die "Mümmelmänner" der Stadtkapelle. Doch bis dahin stand Live-Musik auf dem Programm. Die Stimmung der zahlreichen Konzertbesucher nahm nach dem Titel "Arsenal" mit "Musik liegt in der Luft", einem Potpourri aus bekannten Melodien, deutlich an Fahrt auf. Damit sorgten die Musiker auf der Bühne dafür, dass sich Mienen aufhellten und auch die kühlsten Hände vom Klatschen warm wurden.

Dass es danach kaum ein Kind mehr auf den Plätzen hielt, lag wohl eher an Florian und Fabian. Und sie wurden dabei nicht enttäuscht. Die beiden Jungs vom Jugendorchester der Stadtkapelle, die ihre Köpfe unter den riesengroßen Hasen-Papphäuptern versteckten, erwiesen sich als sehr freigiebig. Sie hatten alle Hände voll zu tun, um bunte Schokoladeneier an die Kleinsten zu verteilen.

Da die "Hasis", kaum größer als diese, ihnen quasi auf Augenhöhe begegneten, konnte so manches Kind der Gelegenheit, diese auch anzufassen, nicht widerstehen. Während die größeren Steppkes von einem Hasen zum anderen wechselten, vertrauten die Jüngsten eher der Hilfe ihrer älteren Geschwister, Eltern oder Großeltern. Nachdem der erste Appetit auf Schokolade gestillt war, war wieder die Zeit für Musik gekommen.

Spanisch gestimmt gaben sich die Musiker und die Dirigentin bei "Amparito Roca" (Jaime Texidor). Es folgten "Welthits aus Italien" und der in den 30er Jahren populäre Schlager "Just a Gigolo" (Irving Caesar). Sowohl bei Chris Barbers "Wild Cats Blues", dem "Colonel Bogey-Marsch", Titelmelodie aus dem Film "Die Brücke am Kwai", bewiesen die Gernsbacher Musiker, wie "Gut drauf" sie waren - was auch der Titel der gleichnamigen böhmischen Polka behauptete.

Flair der Hippiebewegung und auch etwas Gospelstimmung verströmte die Stadtkapelle, als sie einen Mix verschiedener Les-Humphries-Melodien intonierten. Und auch Hans Bradtkes "Rote Lippen", in den 60er Jahren durch Cliff Richard bekannt geworden, fehlte nicht. Spätestens da war klar, dass die Stadtkapelle musikalisch äußerst vielseitig musizieren kann. Den Beweis will sie auch beim schon lange geplanten Kirchenkonzert in der Liebfrauenkirche am 29. April antreten.

So mancher der erwachsenen Konzertbesucher hätte gern noch weiteren Titeln gelauscht. Aber die Kinder konnten es kaum erwarten, ihre Nummer in den langen Reihen der am Bühnenrand aufgestellten Osterkörbchen zu finden. Mit den 130 in den letzten Tagen von den Orchestermitgliedern gefüllten Körbchen, mit Papierfähnchen geschmückt, wurde sicherlich jeder kindliche Geschmack getroffen. Ein großer Apfel war dabei, aber auch der Schokoladenosterhase durfte darin nicht fehlen.