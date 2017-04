Erschließung kostet Eigentümer nichts

Baggerarbeiten am Ruhestein Baden-Baden (vn) - Am Ruhestein haben die Bauarbeiten für das neue Besucher- und Informationszentrum des Nationalparks Schwarzwald begonnen. Der offizielle Spatenstich ist für Samstag, 13. Mai, vorgesehen. Eröffnet werden soll das Zentrum in zwei Jahren (Foto: Margull). » Weitersagen (vn) - Am Ruhestein haben die Bauarbeiten für das neue Besucher- und Informationszentrum des Nationalparks Schwarzwald begonnen. Der offizielle Spatenstich ist für Samstag, 13. Mai, vorgesehen. Eröffnet werden soll das Zentrum in zwei Jahren (Foto: Margull). » - Mehr