Sven Missal verlässt die Stadtverwaltung Gernsbach (stj) - Personeller Paukenschlag in der Gernsbacher Stadtverwaltung: Der langjährige Kulturamtsleiter Sven Missal (Foto: Archiv) wechselt zum 1. Oktober dieses Jahres in die Stadtverwaltung Baden-Baden, wo er eine Stelle im IT-Bereich antreten wird. Das bestätigte Missal gestern auf BT-Anfrage. Die Ausschreibung für seine Nachfolge ist bereits erfolgt, Bewerbungen können bis zum 7. Mai bei der Stadt Gernsbach abgegeben werden. (stj) - Personeller Paukenschlag in der Gernsbacher Stadtverwaltung: Der langjährige Kulturamtsleiter Sven Missal (Foto: Archiv) wechselt zum 1. Oktober dieses Jahres in die Stadtverwaltung Baden-Baden, wo er eine Stelle im IT-Bereich antreten wird. Das bestätigte Missal gestern auf BT-Anfrage. Die Ausschreibung für seine Nachfolge ist bereits erfolgt, Bewerbungen können bis zum 7. Mai bei der Stadt Gernsbach abgegeben werden. Sven Missal ist seit 24 Jahren Mitarbeiter der Stadt Gernsbach - genauso lange wie Bürgermeister Dieter Knittel, der im September seine dritte Amtszeit beendet und in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger wird dann also einen neuen Kulturamtsleiter an die Seite bekommen. Die Stelle, die seit 19 Jahren von Missal ausgefüllt wird, ist für die Stadt von großer Bedeutung: Die Sachgebietsleitung umfasst neben Kulturangelegenheiten die Aufgabenbereiche Tourismus, Stadtarchiv, städtische Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; hinzu kommen die Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen, die Verantwortung für den Gernsbacher Stadtanzeiger, die Homepage und die Funktion des Pressesprechers. Nach 24 Jahren in der Stadtverwaltung habe Missal noch einmal den Wunsch nach beruflicher Veränderung verspürt, erklärte der Gernsbacher im BT-Gespräch. Er hoffe auf einen nahtlosen Übergang und darauf, dass er seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin noch selbst einarbeiten kann, ehe er im Oktober in die Kurstadt wechselt.

