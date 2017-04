Sanierung im Kuppelsteinbad auf der Zielgeraden

Muggensturm

Sofienstraße freigegeben Muggensturm (ser) - Mit einer offiziellen Übergabe ist die Sanierung der Sofienstraße in Muggensturm abgeschlossen worden - ein Monat früher als ursprünglich geplant. Damit, so Bürgermeister Späth, konnte der Ortskernsanierung ein weiterer Mosaikstein hinzugefügt werden (Foto: ser).

Weisenbach

Weinbergstraße wieder gesperrt Weisenbach (ww) - Weisenbachs größte Baumaßnahme, die Sanierung der Weinbergstraße, geht weiter: Ab Dienstag nach Ostern muss sie für das Setzen der Absenkschächte ab den Anwesen 2 und 3 bis zur Einmündung Schützenstraße/Im Viertel voll gesperrt werden (Foto: av).