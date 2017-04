Hilfe für Afrika aus Weisenbach

Acht Jahre war der Weisenbacher mit einer Kampfeinheit der Bundeswehr in den Krisengebieten der Welt unterwegs. Er habe viel Elend während dieser Zeit gesehen, erzählt der Vorsitzende des Vereins "Kids Amani". "Doch während der Dienstzeit ist es uns untersagt, zu helfen." Also schaute er sich nach seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr bei anderen Hilfsvereinen um, ob er sich irgendwo einbringen könne. "Ich habe jedoch für mich nicht das Richtige gefunden, deshalb bin ich selbst initiativ geworden." Ein Urlaub in Kenia, kurz nach seiner Bundeswehrzeit, brachte den Stein dann ins Rollen.

Bei einem der Ausflüge durch Mombasa schaute er sich die ärmeren Stadtviertel an. Dort stieß er auf Rosemary Mwanje. Sie gründete 2012 ein Waisenhaus in Shanzu, am Rande der Stadt. Zu Beginn ihrer Tätigkeit hatte sie fünf Schüler zu betreuen. Mit der Zeit wuchs die Anzahl der Kinder auf 20 an, von denen acht Vollwaisen waren und zwölf aus ärmeren Verhältnissen stammten.

Zuerst unterrichtete sie die Kinder in einer Kirche, dann in einer selbst gebauten Holzhütte. Über Wasser hielt sich die Gemeinschaft mit Geld, das vereinzelt Touristen gaben. Als der 34-Jährige auf die Primary School mit den Waisenkindern aufmerksam wurde, waren es bereits 50 Kinder, die dort den Unterricht besuchten.

"Ich beschloss, der Einrichtung unter die Arme zu greifen, kaufte Schuluniformen, Lernmaterial und Lebensmittel", zählt Di Fede auf. Er half auch den Bretterverschlag, "die Schule", zu vergrößern. Genauso gab er den Anstoß für den Bau der schulischen Sanitäranlagen und der Wasserversorgung. Ein etwas schwieriges Unterfangen. Ein Brunnen konnte nicht gebohrt werden, weil das Grundwasser durch die Nähe zum Meer dort sehr salzhaltig ist.

Also mussten Verhandlungen mit der Stadt geführt werden, um die Schule an das städtische Wassernetz anschließen zu können. Zu beschaffen waren auch zwei 2500 Liter fassende Wassertanks, um Druckschwankungen auszugleichen. Das dafür notwendige Geld von 3000 Euro spendeten Arbeitskollegen, Freunde und die Familie.

Doch der Auer war nicht nur in Mombasa tätig, sondern auch in Kulesa an der somalischen Grenze, einem Risikogebiet. "Ich will dort helfen, wo die Hilfe wirklich benötigt wird", bekräftigt Di Fede und legt dar, dass es in Mombasa sehr viele Hilfsorganisationen gäbe, diese jedoch nicht in die Randgebiete reisen würden. Eine Woche blieb er in Kulesa. Dort ließ er unter anderem zwei Trinkwasserbrunnen errichten. Den vom kenianischen Staat empfohlenen Schutz durch Soldaten schloss er aus. Begründung: "zu teuer."

Nach fünf Jahren humanitärer Hilfe nahm in dem Helfer langsam die Idee eines Kinderdorfs Gestalt an. Rund 200000 Euro werden für die Umsetzung des Projekts benötigt. Das war auch der Zeitpunkt, die Hilfe auf eine breitere Basis zu stellen. Der Verein "Kids Amani - Hilfe für Afrika" wurde aus der Taufe gehoben. Aktuell wird das Vorhaben von 80 Mitgliedern und Sponsoren unterstützt. Rund 250 verwaiste und ausgesetzte Kinder und Jugendliche sollen in diesem Dorf Platz finden. Dort will man sie auf ein Leben nach der Schule vorbereiten.

"Wir werden gemeinsam mit unserem europäisch-afrikanischen Netzwerk eine landwirtschaftlich nutzbare Fläche suchen und erwerben, um dort eine eigene Farm nach aktuellen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu errichten. Auf diese Weise möchten wir Arbeitsplätze schaffen. Angestrebt wird ferner die Zusammenarbeit mit europäischen landwirtschaftlichen Hochschulen", legt Nino Di Fede dar. Für den 1. Juli ist ein Benefizkonzert in der Weisenbacher Festhalle geplant.

www. kids-amani.de