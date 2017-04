Tour de Murg: Bald zwei Lücken weniger

"Die Vorarbeiten in Gaggenau haben begonnen", berichtet Hauptamtsleiter Georg Feuerer. Bei einer Untersuchung waren im vergangenen Jahr Zauneidechsen im Bereich der Natursteinmauer nachgewiesen worden. Im September 2016 hatte Oberbürgermeister Christof Florus in der Gemeinderatssitzung erklärt: "Da beim Abbruch der Mauer die Eidechsen nicht getötet oder verletzt werden dürfen, muss die Mauer Stein für Stein abgetragen werden. Die Eidechsen müssen dabei abgefangen und in ein Ersatzbiotop umgesiedelt werden."

Eine Ausgleichsfläche entsprechend der Vorgaben des Landratsamts Rastatt und des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist laut Feuerer im Bereich der EnBW-Wehranlage inzwischen angelegt worden. Um mit dem Bau des letzten Teilstücks der Radwegverbindung zwischen Rotherma-Querspange und Glasersteg in Höhe des Eisenwerkgebäudes beginnen zu können, muss noch die Genehmigung des Landratsamts abgewartet werden. Feuerer rechnet damit, dass die Arbeiten von Juni bis Oktober ausgeführt werden.

Die Gesamtkosten für dieses letzte Teilstück des Radwegs (etwa 60 Meter) belaufen sich auf rund 450000 Euro. Allein die reinen Baukosten betragen knapp 300000 Euro. Notwendig seien "enorme Erdarbeiten", bevor die Stützwand gebaut werden kann. Entstehen soll laut Tiefbauabteilung eine Stützmauer aus Stahlbeton, die eine Sandsteinverblendung erhält, damit sie an die angrenzende Mauer und die Bebauung passt. Hinzu kommen laut Feuerer Ingenieurleistungen. Die Umsiedlung der Eidechsen und das Anlegen der Fläche sei mit rund 3000 Euro noch relativ günstig - auch deshalb, weil Mitarbeiter des Baubetriebshofs diverse Arbeiten verrichteten. Laut einem Zuwendungsbescheid des Landes gibt es einen Zuschuss von 50 Prozent der zuschussfähigen Kosten nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Baden-Württemberg (LGFVG).

Kurz vor dem Eisenwerkgebäude ist der Radweg auf dem Murgdamm abgesperrt. Radfahrer müssen durch das neue Wohngebiet "An der Hammerschmiede" fahren und gelangen über Rindeschwenderstraße und Eisenwerkstraße zum Glasersteg.

Auch in Weisenbach gibt es bezüglich der Tour-de-Murg-Strecke planerische Fortschritte. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 27. April, werden die Pläne zum Bau eines neuen Teilstücks samt Radwegbrücke über die Murg vorgestellt. Damit soll die insbesondere bei Familien beliebte Freizeitroute entlang der B462 zwischen Hilpertsau und Weisenbach sicherer werden und abseits der Bundesstraße verlaufen. Der geplante Bau der Geh- und Radbrücke macht allerdings eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich, die das Landratsamt Rastatt erteilen muss. Dafür soll der Gemeinderat die Verwaltung beauftragen, eine positive Stellungnahme abzugeben. In Weisenbach hofft man, dass der circa 14 bis 18 Monate dauernde Bau im Spätsommer 2018 starten kann. Die Geh- und Radwegbrücke ist als geschwungene Schrägseilbrücke mit einer Breite von vier Metern und einer Weite von 53,50 Metern und einem im Grundriss S-förmig gekrümmten Stahlhohlkasten geplant.

In der Sitzungsvorlage des Gemeinderats wird darauf hingewiesen, "dass die Baumaßnahmen (...) nur in sehr geringem Umfang nachteilige Auswirkung auf den Wasserspiegel der Murg bei einem hundertjährigen Hochwasser haben".