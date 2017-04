"Mit einer Dogstation vorerst versorgt"

Forbach (vgk) - Mit einem Dankeschön für die gelungene Gestaltung der Osterbrunnen an die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins und der katholischen Frauengemeinschaft eröffnete Langenbrands Ortsvorsteher Roland Gerstner (SPD) die Ortschaftsratssitzung am Dienstagabend.

In der Sitzung ging es um die Teilnahme des Forbacher Teilorts am aktuellen Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Zwischenzeitlich fanden erste Zusammenkünfte zu diesem Thema statt. "Herausgebildet hat sich ein kleiner, feiner Arbeitskreis", berichtete der Ortsvorsteher. Als wertvolle Hilfe bezeichnete Gerstner die Tipps von Uwe Kimberger von der Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau des Landratsamts. Die nächste Sitzung des Arbeitskreises steht nächsten Mittwoch, 26. April, 19.30 Uhr, in der Ortsverwaltung an.

"Formuliert und weitergeleitet" ist laut Gerstner die Forderung des Ortschaftsrats nach weiteren Dogstationen. Aufgrund der Vielzahl an Wünschen nach den Behältern mit Hundekottüten müssten die Anträge jedoch priorisiert werden. "Für uns hat eine Dogstation am Wendehammer der Alten Straße, Richtung Gausbach, Priorität. Damit sind wir erst einmal versorgt", meinte er.

Ausführlich beleuchtet wurde von den Ortschaftsräten die richtige Ausleuchtung von Langenbrands Straßen. "Ein Teil der Alten Straße, unterhalb der Kirche, Richtung Steinplatz, läge total im Dunkeln", zitierte Ortschaftsrat Klaus Brahm (CDU) einen Bürger, "die Straßenlampen stehen einfach zu weit auseinander." Angeregt wurde deshalb, ob es nicht sinnvoll wäre, zwei alte Straßenlaternen durch eine neue LED-Lampe zu ersetzen oder nicht mehr benötigte zu versetzen.

In Erinnerung brachte Thorsten Striebich (CDU) die nach seiner Meinung notwendigen Felssicherungen in der Sägmühlstraße. "Dort werden einige Feldbrocken nur noch vom Farn gehalten." Ebenso soll bis zur nächsten Ortschaftsratsitzung ein Schlaglochkatalog erstellt werden. Nach dem Thema "Mitfahrerbank", einer Initiative von Gemeinderätin Sabine Weiler, erkundigte sich Alexander Möhrle (FWG). Daran wird gearbeitet, konnte Gerstner darauf antworten. In einem Monat soll die Thuja-Hecke rund um den Langenbrander Friedhof fertiggestellt sein.