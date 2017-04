Tonreicher Abschluss Gernsbach (red) - Beim Gernsbacher Seniorentreff endet am Donnerstag, 27. April, das Winterhalbjahr 2016/2017 mit dem Besuch der Gernsbacher Männergesangvereine unter der Leitung von Konrad Samuelis. "Dieser Abschluss hat schon Tradition und bringt den Senioren noch einmal viel Freude", heißt es in der Ankündigung des Veranstalters: Es sei ein großartiger musikalischer Abschluss eines ereignisreichen Winterhalbjahrs. Das Halbjahr hatte mit Werner Roth bereits musikalisch begonnen und endet nun mit dem erfrischenden Gesang der Männerchöre aus Scheuern und Staufenberg. Dazwischen lagen einige interessante medizinische Themen mit dem Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden, Jürgen Jung, Professor Dr. Marc Thomsen, Dr. Elisabeth Rölleke vom Mediclin und Dr. Kern vom Palliativzentrum Ottersweier, blickt der Seniorentreff zurück. Aber auch die Reisen kamen nicht zu kurz. So gab es bildreiche Eindrücke einer Polenreise und einer Reise nach Zypern. Die Besucherresonanz der Senioren sei stets erfreulich gewesen und das Team sorgte eifrig für Speis und Trank. Für Reiner Sontheimer sei das gemeinsame Miteinander von besonderer Bedeutung. Nun heißt es für ein halbes Jahr Abschied nehmen. Anfang Oktober beginnt dann das neue Winterhalbjahr. Dazwischen liegt allerdings am 20. Juni die jährliche Sommerfahrt. Sie gilt dieses Jahr Martin Luther und führt zu der Ausstellung "Reformation mit Hindernissen" in Baden-Baden. Dazu gehören ein Spaziergang in der Lichtentaler Allee und ein Besuch in der "Geroldsauer Mühle". Bei der letzten Veranstaltung am 27. April, die wie immer um 14.30 Uhr beginnt, kann man sich eintragen oder sich unter (07224) 1214 anmelden (Reiner Sontheimer).

