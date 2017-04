Attraktive Badespaß-Alternative Gaggenau (red) - Der Freundeskreis Waldseebad (FKW) hat mit großer Erleichterung die richtungsweisende Entscheidung des Gemeinderats vom 24. März zum Erhalt des Standorts Waldseebad zur Kenntnis genommen. Nun geht es um die Entscheidung, in welcher Form das Waldseebad erhalten werden soll, schreibt der Freundeskreis in einer Pressemitteilung. Der Vorstand möchte einige Punkte bei der Entscheidungsfindung zu bedenken geben. Ein technisches Bad werde zwar von 47,7 Prozent gewünscht, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass nahezu 50 Prozent der Befragten einem Naturbad positiv gegenüberstehen. "Hier sind wir nun in Gaggenau und Umgebung in der komfortablen Lage, allen ein entsprechendes Angebot machen zu können. In diesem Jahr wird das Kuppelsteinbad als Technikbad dank der großzügigen Subvention der Stadt Gaggenau komplett renoviert wieder seine Tore öffnen." Ebenso sei das Freibad in Sulzbach geöffnet und weitere attraktive Technikbäder in Kuppenheim, Gernsbach oder Forbach. "Somit haben wir mit einem Naturbad Waldseebad eine attraktive Alternative zur Verfügung. Mit seiner natürlichen und hautschonenden Wasseraufbereitung bietet es häufig die einzige Möglichkeit für einen Badespaß für Menschen mit Hautunverträglichkeiten oder für die zunehmende Anzahl Erwachsener und Kinder, die chemiefreies Wasser bevorzugen", schreibt die Vorstandschaft des FKW. Dies sei über die Stadtgrenze hinaus bekannt und eine Attraktivitätssteigerung. Ein wichtiges Ergebnis der Umfrage war eine klare Forderung zum Erhalt der Wasserfläche. Mehr als 70 Prozent der Befragten sprechen sich hierfür aus. Ein chemisch-technisches Bad verursache doppelte Herstellungskosten bei gleicher Fläche. Seit der ersten Planung sind 14 Jahre vergangen, und eine Vielzahl neuer Naturbäder ist entstanden. Derzeit gibt es laut FKW etwa 140 öffentliche Natur-Freibäder, die von Kommunen und Vereinen in Deutschland erfolgreich betrieben werden. "Somit sollte die technische Machbarkeit als gegeben betrachtet werden und eine stets rückwärtsgekehrte Betrachtung ist hierbei wenig hilfreich. Zudem belegen auch die jährlich gestiegenen Besucherzahlen im Waldseebad eine steigende Akzeptanz des Naturbads." Die Realisierung eines Technikbads würde mindestens drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen und somit eine Eröffnung nicht vor 2020/21 ermöglichen. Bei einer zügigen positiven Entscheidung für ein Naturbad wäre eine Eröffnung zur Saison 2019 möglich. Der FKW fordert Verwaltung und Fraktionen auf, am vereinbarten Zeitplan festzuhalten und sich für ein Naturbad auszusprechen "da dies gesamtheitlich betrachtet die einzig sinnvolle und preiswerteste Lösung für uns darstellt."

