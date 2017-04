"Mein Pferd ist super glücklich"

Ötigheim



Kritik an Auflagen für Baumfällung Ötigheim (hr) - Viel Lob hatten Forstdirektor Heinz Wicht und Revierförster Willi Renkert bei der Waldbegehung des Ötigheimer Gemeinderats im Gepäck. Kritik gab es an der Straßenverkehrsbehörde bezüglich hoher Auflagen im Zusammenhang mit Baumfällungen an der B 3 (Foto: hr). » Weitersagen (hr) - Viel Lob hatten Forstdirektor Heinz Wicht und Revierförster Willi Renkert bei der Waldbegehung des Ötigheimer Gemeinderats im Gepäck. Kritik gab es an der Straßenverkehrsbehörde bezüglich hoher Auflagen im Zusammenhang mit Baumfällungen an der B 3 (Foto: hr). » - Mehr