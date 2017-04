Neubaupläne am Salmenplatz Gernsbach (stj) - Mit der Erweiterung des Bebauungsplans "Innenstadt Nord" will die Stadtverwaltung die Chance eröffnen, den Salmenplatz mit dem Kelterplatz zu verbinden. Hintergrund ist die Bereitschaft des Eigentümers des Gebäudes Salmengasse 3 (Olinger), das Haus durch einen zur Gottlieb-Klumpp-Straße hin orientierten Neubau zu ersetzen. Entsprechende Pläne des Architekturbüros Fetzner werden in der nächsten Gemeinderatssitzung am kommenden Montag, 24. April (Beginn 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses), präsentiert. "Mit dem Beschluss zur Erweiterung des Geltungsbereichs soll dem Grundstückseigentümer ein Signal gesendet werden, dass an diesem Konzept weitergearbeitet werden kann", erklärt die Stadtverwaltung. Ein zentrales Thema der öffentlichen Sitzung wird der Lärmaktionsplan sein. Dieser wird vom beauftragten Büro Fichtner Water & Transportation aus Freiburg vorgestellt. Das Konzept umfasst fünf Leitlinien: Lärmminderung in der Stadtplanung Schutz ruhiger Gebiete Förderung lärmarmer Verkehrsmittel Steuerung des Verkehrs Baulicher Lärmschutz. Der Hintergrund des Lärmaktionsplans wird in der Sitzungsvorlage wie folgt erklärt: "Der Umgebungslärm ist in den vergangenen Jahrzehnten zu einer allgegenwärtigen Belastung geworden. Laut einer repräsentativen Umfrage wird in Baden-Württemberg der Lärm als wichtigstes Umweltproblem angesehen. Der Straßenverkehr hat daran den größten Anteil. Lärm ist jedoch nicht nur eine Quelle von Belästigungen und damit verbundenem Ärger, sondern auch Ursache negativer gesundheitlicher Wirkungen. Rund zwölf Prozent der Bevölkerung sind Lärmpegeln ausgesetzt, bei denen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen gerechnet werden muss. Lärmaktionsplan mit fünf Leitlinien Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die hohen volkswirtschaftlichen Kosten, die durch Lärm verursacht werden. Diese sind zum einen durch die direkten Kosten der Lärmsanierung bedingt. Zum anderen können permanente Lärmbelastungen dazu führen, dass der Wohnwert einzelner Gebäude, ganzer Straßenzüge und Wohnviertel gemindert wird. Darüber hinaus entstehen nicht unerhebliche Gesundheitskosten durch den Lärm. Es ist deshalb sinnvoll, insbesondere den Verkehrslärm möglichst von vornherein zu vermeiden oder zu vermindern." Der Gemeinderat soll am Montag den Entwurf des Lärmaktionsplans zur Kenntnis nehmen und den nächsten Projektschritt beschließen, nämlich die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.

