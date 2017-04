Kälte macht den Bienen zu schaffen Gernsbach (vgk) - Mehr als 50 Prozent der Vereinsmitglieder konnte am Freitagabend der Vorsitzende des Bezirksimkervereins Gernsbach, Hugo Götz, zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Mit die wichtigste Information an diesem Abend war, dass es trotz des vergangenen strengen Winters den Mitgliedern kaum Bienenvölker verloren gingen. An anderer Stelle - auch bei Berufsimkern - kam es zu Totalausfällen, wie zu hören war. Wie es nach dem aktuellen Kälteeinbruch mit den Völkern weitergeht, darüber kann jetzt noch keine Aussage getroffen werden. "Die Kälte wirft jedenfalls die Bienen zurück. Es ist eine sehr schwierige Situation für sie", erklärte der Vorsitzende. Ehren konnte Götz einige Mitglieder für jahrzehntelange Treue. Seit 70 Jahren gehört Reinhold Klumpp dem Verein an. Josef Götz kann zwischenzeitlich auf 65 Jahre Vereinstreue und Karl Großmann auf 20 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken. Ihnen werden die Auszeichnungen in Kürze nachgereicht, versprach der Vorsitzende. Die goldene Verbandsehrennadel nebst Urkunde überreichte Götz an Otto Weber. Er ist seit 30 Jahren Mitglied des Bezirksimkervereins Gernsbach. Keine Neuerung erbrachte die Wahl. Die Versammlung wählte einstimmig Fred Rehm für weitere vier Jahre zum Kassierer. Der Verein befindet sich auf Wachstumskurs, berichtete der Vorsitzende. Beim Landesverband sind 53 Personen aus Gernsbach gemeldet, darunter vier Imkerinnen. "Real sind wir jedoch 57 Mitglieder, da wir auch Passive haben. Vielleicht schaffen wir in diesem Jahr einen weiteren leichten Zuwachs an Mitgliedern und Bienenvölkern. Landschaft und Natur brauchen es", erläuterte Götz. Auch ließen sich Andreas Balensiefen und Kai Lierheimer zu Bienensachverständigen ausbilden. Damit summiert sich die Anzahl der Sachverständigen auf Vereinsebene auf neun Personen. Gegenstand der Berichterstattung waren die Zusammenkunft des Arbeitskreises Bienengesundheit im Landratsamt, der badische Imkertag in Triberg sowie Fortbildungen zum Thema Behandlungsmittel. Auch im Winter 2015/2016 kamen die Bienenvölker sehr stark aus der kalten Jahreszeit. "Große Völkerverluste waren im Landesverband kaum zu vermelden. Der Winter war sehr warm, und die Ameisensäurebehandlung ließ sich gut durchführen", nannte Götz als Gründe. Gleichwohl gestaltete sich das anschließende Frühjahr angefüllt mit Problemen. "Wegen des vielen Regens fiel die Frühjahrstracht buchstäblich ins Wasser. Götz: "Man musste vorsichtig sein, dass die Völker nicht anfingen zu hungern. Und was machten dann unsere Lieblinge? Sie fingen an zu spinnen, das hieß Schwarm folgte auf Schwarm, klettern war angesagt, wenn es das Wetter zu ließ." Viele Telefonanrufe erreichten in dieser Zeit die Bienenfreunde von Gartenbesitzern, die wissen wollten, was zu tun sei mit dem Bienenschwarm im Garten. Die Rettung des Ertrags brachten Kastanienblüte und der damit verbundene Beginn des heißen Sommers mit sich. "Kastanienblüte und andere Sommertrachten wie Himbeeren und Brombeeren ergaben einen leckeren Mischhonig. Danach war jedoch wie immer Schluss", erläuterte Götz. In diesem Jahr hoffen die Imker unter anderem auf eine gute Waldtracht, "denn diese gab es seit Jahren nicht mehr." Als nicht ideal bezeichnete Götz die heißen Temperaturen im September. Nicht erklären konnte man sich die "richtig dünn sitzenden Völker" im Oktober, die zur Auffütterungszeit noch recht üppig waren. Ein ausgeglichenes Finanzergebnis konnte Kassierer Fred Rehm präsentieren.

