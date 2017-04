Baustellenabsicherung aus der Murg gefischt

(ham) - Pferdenärrin Jenny Haitz (Foto: Metz) hat gestern ihren Stall oberhalb des Sportplatzes in Obertsrot eingeweiht. Vier Pferde finden in dem Holzbau Unterschlupf. Die Stadt unterstützt das Projekt, weil Haitz mit ihrer Familie dadurch nebenbei die Landschaft pflegt. » - Mehr

(sawe) - Der Landkreis Rastatt hat in den vergangenen Jahren konstant jeweils 140 bis 150 wilde Müllablagerungen registriert. Meist muss dann Landkreis-Personal den Abfall abholen und entsorgen. Für überführte Umweltsünder kann die Ordnungswidrigkeit teuer werden (Foto: av). » - Mehr

Gaggenau