"Kulturwandel" in der Pflege Gaggenau - Der ambitionierte Umbau und die Sanierung des Altenwohn- und Pflegeheims Helmut-Dahringer-Hauses steht sinnbildlich für den Umbrauch des Vereins Gaggenauer Altenhilfe. BT-Redakteur Thomas Senger befragt Gesamtheimleiter Peter Koch zum Stand der Dinge. BT: Herr Koch, wie sind Sie im Zeitplan mit dem Großprojekt? Peter Koch: Wir liegen sehr gut im Zeitplan, es sind glücklicherweise keine größeren Überraschungen während der Sanierung des Altbaubestandes aus 1976 aufgetreten. Auch der Bauablauf liegt im Zeitplan, mit den Firmen sind wir sehr zufrieden, hier haben wir wirklich eine gute Auswahl getroffen. Im Erweiterungsbau aus dem Jahr 1992 befinden wir uns in der etagenweisen Sanierung. Hier waren sind wir im ersten Abschnitt (1. Etage) etwas in Verzug gekommen, da sich alle Beteiligten erst einmal daran gewöhnen mussten, dass sich der Rest des Hauses noch im Vollbetrieb befindet. BT: Wann wird das Vorhaben fertig sein? Koch: Vor drei Wochen haben wir nun bereits den zweiten sanierten Bereich in Betrieb nehmen können, hier haben wir schon wieder einen Teil der verloren Zeit eingespielt. Wir gehen davon aus, dass wir auch in den nächsten drei Etagen jeweils Zeit gut machen, so dass wir auch hier den Bauzeitenplan einhalten können. Die Eröffnung des ehemaligen "Altbau"-Bereiche, in dem sich die 71 betreuten Wohnungen und das Hausrestaurant befinden werden, ist für diesen Herbst geplant. Der Abschluss sämtlicher Maßnahmen, mit der Eröffnung der eigenständigen Tagespflege ist für Frühjahr 2018 geplant. Interview BT: Nicht nur nach außen, sondern auch intern wollen Sie offenkundig die Gaggenauer Altenhilfe neu aufstellen, das "Wir"-Gefühl stärken. Koch: Ja, das ist uns ein großes Anliegen. Die Gaggenauer Altenhilfe hat einige sehr schwierige Jahre hinter sich, die durch große finanzielle Herausforderungen und vielfältige Umstrukturierungsprozesse geprägt waren. Dieser Wandlungsprozess ist immer noch nicht vollständig abgeschlossen. Uns ist im vergangen Jahr jedoch deutlich bewusst worden, dass wir zwischenzeitlich eine beachtliche und sehr komplexe Betriebsgröße erreicht haben, die neue Steuerungs- und vor allem Kommunikationswege erfordert. Besonders wichtig ist uns hier die Einbindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir müssen eingestehen, dass wir dies in den Turbulenzen der vergangenen Jahre etwas aus dem Blick verloren hatten. BT: Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende avancierte so zum Assistenten der Geschäftsleitung. Es gibt Stimmen, die das als "sehr geschickte Einbindung" sehen. Koch: Die Gaggenauer Altenhilfe und auch ich persönlich pflegen schon immer einen sehr offenen und konstruktiven Dialog mit dem Betriebsrat und haben diesen als Vertretungsorgan unserer Mitarbeiter immer in wichtige Entscheidungsprozesse eingebunden. Jens Unser war als ehemaliger Leiter der Haustechnik und als Betriebsratsvorsitzender von Anfang an in unser Projekt "Gaggenauer Altenhilfe 2015" eingebunden und leitet mit mir gemeinsam das Projekt als interner Projektverantwortlicher. 2015 ist er dann in die Funktion des Assistenten der Geschäftsführung gewechselt und hat sich daher aus dem Betriebsrat zurückgezogen. BT: Was war der Grund? Koch: Für uns ist es sehr bereichernd, den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden in den Reihen der Geschäftsführung zu haben. Er bringt bei vielen unserer Überlegungen die Sichtweise der Mitarbeiter ein und war so auch an der Entwicklung des WIR-Prozesses maßgeblich beteiligt. Aber auch der aktuelle Betriebsrat, mit seiner Vorsitzenden Sonja Möhrmann, hat sich von Anfang an für den WIR-Prozess stark gemacht. BT: Angesichts gestiegener Ausgaben ist effizientes Haushalten angesagt. Gleichzeitig wurde eine Werbeagentur mit PR-Arbeit beauftragt. Das passt nicht für jeden zusammen. Koch: Heute sind wir immer schnell dabei, nach einfache Antworten zu suchen. Effizientes Haushalten bedeutet nicht sich zu Tode zu sparen, sondern die finanziellen Mittel effizient und sinnvoll einzusetzen. Mit Blick auf den rapide zunehmenden Fachkräftemangel befinden wir uns zudem nicht nur mit den Unternehmen unserer Branche im Wettbewerb, sondern vor allem mit der Industrie, die gerade in unserer Region sehr stark vertreten ist. Man sieht uns immer noch in der dienenden Positionen, ein selbstbewusstes Auftreten wird gleich als nicht angemessen angesehen. Wenn wir hier nicht schnellstmöglich einen Kulturwandel herstellen und eine öffentliche Diskussion über den Wert der Arbeit in der Pflegebranche führen, werden wir in naher Zukunft ein riesiges Versorgungsproblem bekommen. Auch unser WIR-Prozess, der nicht von einer Werbeagentur, sondern von einem Markenentwickler begleitet wird, ist ein klares Statement für die Mitarbeiter in der Pflegebranche, dafür ihre wertvolle Arbeit positiv darzustellen. Er drückt die Wertschätzung aus, die jeder in diesem anspruchsvollen Beruf verdient hat. Wenn wir es als Unternehmen schaffen, diesen Prozess konsequent fortzuführen und zu leben, werden wir als positives Beispiel für die Branche gelten können und weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber sein und es wird uns gelingen, Menschen für unser Berufsfeld zu begeistern. "Beratung hat ihren Preis" BT: Was kostet die Arbeit des Markenentwicklers? Koch: Professionelle Beratung hat natürlich ihren Preis. Die Gaggenauer Altenhilfe gibt pro Jahr zirka ein Prozent der Personalkosten für Personalentwicklungsmaßnahmen aus. In diesem Jahr werden wir rund die Hälfte hiervon für den Markenentwickler aufwenden. Ich denke, dies bewegt sich in einem angemessenen Rahmen, vor allem wenn wir den positiven Effekt dieser Arbeit und unseres WIR-Prozesses berücksichtigen. Wenn wir durch diesen Prozess mehr glückliche und zufriedene Mitarbeiter haben werden, wird die investierte Summe mehr als eingespielt und alle - Stichwort WIR - haben etwas davon. BT: Was ist denn ein Prozent der Personalkosten? Koch: Die Gaggenauer Altenhilfe beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, mit einem Gesamtpersonalaufwand von zirka neun Millionen Euro, also rund 90000 Euro für Personalentwicklungsmaßnahmen. BT: In einer Stellenanzeige für Fahrer im Menüservice werben Sie mit "Selbstverständlich mit Urlaub und Jahressonderzahlung!" Gleichzeitig wünscht die Altenhilfe, dass Mitarbeiter für drei Jahre auf die Hälfte ihrer Jahressonderzahlung verzichten, um den Verein zu entlasten. Ein Widerspruch. Koch: Aus meiner Sicht stellt dies keinen Widerspruch dar, es handelt sich um einen freiwilligen Beitrag der Mitarbeiter, um die schwierige Phase der Sanierung und Umstrukturierung im Helmut-Dahringer-Haus zu bestehen und so den Verein zu entlasten. Wir sind sehr froh und dankbar, dass sich zwei Drittel der Mitarbeiter hieran beteiligen und so ihre besondere Verbundenheit mit der Altenhilfe zum Ausdruck bringen. Die Anzeige, die Sie ansprechen, bezieht sich auf geringfügig beschäftigte Mitarbeiter. Diese werden leider immer noch von vielen Unternehmen nicht als vollwertige Mitarbeiter gesehen; das heißt, Gewährung von Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Jahressonderzahlungen sind hier nicht selbstverständlich.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben