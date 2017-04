24 Aktive leisten 7165 Stunden ehrenamtliche Arbeit

(ueb) - "In ruhigen Fahrwassern" sei es gelaufen. Damit bilanzierte Volker Hildenbrand, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Gernsbach, den Berichtszeitraum bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend: "Die Arbeit wird zwar nicht weniger, Aggressionen gegen die Helfer dafür mehr." Diese Tatsache untermauerte Bereitschaftsleiter Roman Merkel mit beeindruckenden Zahlen. Im vergangenen Jahr leisteten die 24 Helferinnen und Helfer 7165 Stunden für Primär- und Verpflegungseinsätze, Fortbildung, Übungen, Dienstabende, Blutspenden und Sicherheitswachdienste. 2016 führten die Mitglieder des Gernsbacher DRK zwölf Blutspende-Aktionen durch, 1536 Gernsbacher nahmen als Spender daran teil.

An die weitere Entwicklung des Schulsanitätsdiensts in der Gernsbacher Realschule haben die DRK-Mitarbeiter große Erwartungen, und sie hoffen damit auf neue Mitglieder, die sich zunächst im Jugend-Rot-Kreuz engagieren wollen. Laut Bericht der JRK-Leiterin Stephanie Wunsch, durch Thalib Ahmed verlesen, gehören aktuell 16 Kinder und Jugendliche zum JRK. In abwechslungsreichen Gruppenstunden, in denen es zwar vorrangig, aber auch nicht ausschließlich, um Erste-Hilfe-Übungen, Notfälle, Aus- und Fortbildung geht, erwachse eine Gemeinschaft zum Wohle aller. Ein besonderer Höhepunkt für die Jugendlichen war im vergangenen Jahr eine 24-Stunden-Übung zusammen mit den Jugendfeuerwehren Obertsrot, Hilpertsau und Lautenbach (wir berichteten).

Sozialarbeit ist eine weitere Facette aller DRK-Ortsverbände. Birgit Fallert kümmert sich in Gernsbach zusammen mit ihrem Helferteam um die Entgegennahme und Ausgabe von Kleidern, Schuhen und Haushaltsgegenständen an sozial Benachteiligte und Flüchtlinge, denen es zunächst an so ziemlich allem mangelt. Aber auch Gymnastikstunden mit besonderem Augenmerk auf Sturz-Prophylaxe, Nordic Walking und Gedächtnistraining für Senioren gehören zum Leistungsprogramm der Gernsbacher DRK-Ortsgruppe.

Diesen erfolgreichen Berichten konnte sich Schatzmeister Klaus-Dieter Strauß nur anschließen, indem er durch Verlesen aktueller Zahlen Aufschluss über eine gute Kassenlage gab. Die Kassenprüfer Ludwig Gerber und Christoph Böhner bestätigten deren Richtigkeit. Sowohl der Kassierer als auch der gesamte Vorstand wurden in ihren Ämtern bestätigt. Einzige Änderung war die Bestimmung der fünf Beisitzer. Trudbert Klumpp, Regina Ebner, Kai Hertweck, Peter Blüthner und Jürgen Knapp wurden als solche gewählt.

Nach der Bestimmung von 32 Delegierten für die anstehende Kreisversammlung und der Vorlage und Verabschiedung des Haushaltsplans für 2017 kam der feierlichste Tagesordnungspunkt der Versammlung: die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Von Bürgermeister Dieter Knittel für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft im DRK geehrt, erhielten Waltraud Krieg und Edwin Merkel die goldene Verdienstmedaille der Stadt Gernsbach. Luise Dörrer gehört seit 65 Jahren zum Gernsbacher DRK-Ortsverband, Birgit Fallert seit 35 Jahren, sie wurden vom DRK-Landesverband ausgezeichnet. Eine Überraschung für das ebenfalls langjährige DRK-Mitglied Knittel kam zum Schluss, als er die Ehrenmitgliedschaft des Gernsbacher Ortsvereins erhielt.