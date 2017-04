Ganze Stadt voller Musikfans

Gernsbach - Die Kreuzberger Nächte sind ja berühmt für ihre Länge. Die Gernsbacher Musiknacht am Samstag war aber leider viel zu kurz, um den gemeinsamen Spaß an der Musik seiner Wahl in vollen Zügen beziehungsweise vollen Räumen genießen zu können. Gernsbach befand sich gefühlt im Ausnahmezustand, als an zehn Orten eine ganze Nacht lang, oder zumindest einem Teil davon, zehn Bands in Kneipen, Gaststätten, Cafés und Clubs live Musik machten.

Die Frage, wo denn in Gernsbach so viele Musik-Fans wohnen könnten, beantwortete sich beim Blick auf die Kennzeichen der in diesen Stunden nicht immer so ganz vorschriftsmäßig geparkten Autos. Sie reichten von KA, BH, FDS, PF und darüber hinaus. In dieser Nacht drückte die Gernsbacher Polizei wohl manches Auge zu, ebenso wie die Servicekräfte an den Veranstaltungsorten angesichts total verstopfter Gänge zwischen den Tischen. Die Bands gaben alles und sorgten mit ihrer sowohl hochwertigen als auch stimmungsanheizenden Musik für Party-Stimmung, die diese Nacht zu einem unvergesslichen Erlebnis machte.

Die Partygänger, die sich schon vor dem offiziellen Beginn um 20 Uhr auf den Weg gemacht hatten, waren gut beraten. Stunden später war längst kein Platz mehr frei. Doch auch das erwies sich mitunter als Vorteil: Klatscht, tanzt und rockt es sich im Stehen doch viel besser als im Sitzen.

Wo war was los? Im "Grammophon" sorgte die Spaß- und Partyband Magic Moments aus Schelklingen dafür, dass die Feiernden auf ihre Kosten kamen. Zwischen Hits von den legendären ABBA, Helene Fischer, den Beatles, Andrea Berg, Peter Maffay und Christina Stürmer durften auch die Zillertaler nicht fehlen. Im "Bistro Z" reichte das Programm der Music Brothers aus Leonberg von "Mendocino" über "99 Luftballons" bis hin zu Westernhagen-Titeln, ließ weder Udo Jürgens, ZZ Top oder den "Jailhouse Rock" aus. Anders, aber weniger schlagerbetont, ging es im "Journal" zu, wo die Coverband Humba aus dem Pforzheimer Raum ihr Publikum nicht nur durch ihre außergewöhnliche Besetzung, sondern auch mit authentischen Pop- und Rocksongs der vergangenen 30 Jahre begeisterte.

Nur ein paar Schritte entfernt war Gelegenheit für längeres Verweilen im "Murphys Diner". Den energiegeladenen Rock'n'Roll der Ballroom Stompers konnte kaum jemand links liegen lassen. Zusätzlich zur musikhandwerklichen Präzision zeichnete sich die Band durch die einzigartige Stimme des Leadsängers aus. Elvis, Buddy Holly, Eddie Cochran, Stray Cats, Dave Dudley und viele andere wären vielleicht ebenso begeistert gewesen wie die Zuhörer. Dem stand das "Café am Markt" in nichts nach. Handgemachte Musik und einen "Tribute" an Elvis, Johnny Cash und andere Rockgrößen zu zollen, hatte die Band Big D versprochen - und auch gehalten, wie die zum Bersten gefüllte Fläche zwischen den Tischen bewies. Rock und Hardrock ertönte aus den geöffneten Fenstern der "Traube", wo gleich zwei Bands für wummernde Rhythmen sorgten. Toxicated Bambi boten Classic Rock vom Feinsten, Dana Rosa und Band erstklassigen Blues-Rock. Wer dann doch irgendwann Appetit auf leichtere Kost bekam, konnte im "Brüderlin" bei Blues und Rock, Pop und Folk ausschwingen. Und das ganz ohne Mätzchen und Klimbim des Widman Duos, das Titel aus fünf Jahrzehnten aufleben ließ und mit Neuem in neuem Stil vereinigten.

Modernen Pop, aber auch wunderbaren Lounge-Jazz boten die drei Männer von Jazzeel im Weingut Iselin in den Tiefen des Alten Rathauses: Dicke Beats, groovende Bässe, sphärischer Sound gingen eine interessante, wohlklingende Verbindung ein.

Derart erst einmal etwas zur Ruhe gekommen, war die Zeit für einen kleinen Spaziergang entlang der Murg zum "Bamboo" gekommen. Dort lockten Tony & Friends mit Titeln von ABBA und ZZ Top die Beine zum Abtanzen.

Auf die ganz Unersättlichen wartete bis weit nach Mitternacht DJ D in "Nawas Lounge". Klein, aber fein präsentierte sich die Bar, entspannt und zugleich auch anregend das Repertoire aus den 80ern, den 90ern und aus den aktuellen Charts.