Trainingslager im Olympiastützpunkt

"Einfach immer weiter kämpfen" Baden-Baden (fh) - In der Familie von Luca Broccolo sind bis auf den Hund alle Boxer. Der 13-Jährige (Foto: fh) aus Baden-Baden kämpft im deutschen Kader und kann er an Europa- und Weltmeisterschaften teilnehmen. Sein Vater Raffaelo Broccolo trainiert den Schüler in Knielingen.