Bald 1 000 Einsätze, um Leben zu retten

Die Notfallhilfe des DRK Ottenau ist ein Team von ehrenamtlichen Helfern. Seit März 2009 leiten diese bei einem medizinischen Notfall erste Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ein. Dadurch wird die Zeit verkürzt, in der der Patient auf professionelle Hilfe wartet.

"Da es vorkommen kann, dass der Rettungsdienst erst nach zehn bis 15 Minuten am Einsatzort eintrifft, geht wertvolle Zeit verloren. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand kann es bereits nach drei bis fünf Minuten zu einer Schädigung des Gehirns kommen", erklärt Uwe Matz, Vorsitzender der Ottenauer Rotkreuzler.

Das Prinzip der Notfallhilfe funktioniert folgendermaßen: Geht bei der "Integrierten Leitstelle" über die Notrufnummer 112 eine Meldung über einen Notfall ein, alarmiert diese neben dem Rettungswagen beziehungsweise dem Notarzt automatisch auch die ehrenamtliche Notfallhilfe vor Ort. Die diensthabenden Helfer werden über Melder alarmiert und rücken mit dem Einsatzfahrzeug, das sich das DRK Ottenau eigens dafür angeschafft hat, von zu Hause aus und sind durchschnittlich nach vier Minuten am Einsatzort. Dort werden die entsprechenden lebenserhaltenden Basismaßnahmen wie zum Beispiel Herz-Lungen-Wiederbelebung, Lagerung des Patienten oder blutstillende Maßnahmen durchgeführt. Eine wichtige Aufgabe ist auch die entsprechende frühe Rückmeldung an die Leitstelle.

Das Jahr 2016 war mit 151 Einsätzen das einsatzstärkste Jahr der Ottenauer Notfallhilfe seit der Gründung. Darunter war lediglich ein Fehlalarm. Grob überschlagen rücken die Ottenauer Helfer alle zwei Tage aus. Das ist eine beachtliche Leistung, da die sechs Notfallhelfer allesamt im Berufs- und Familienleben stehen. "Es kam auch schon vor, dass wir an einem Tag viermal ausrücken mussten", erklärt der erfahrene Notfallhelfer Markus Eipert.

In den meisten Fällen sind die Ottenauer DRKler vor den Rettungskräften vor Ort. Das Einsatzgebiet umfasst Ottenau, Selbach, Sulzbach und Hörden. Die Notfallhilfe wurde aber auch schon bis nach Bad Rotenfels und Gernsbach alarmiert. Nach acht Jahren Notfallhilfe wird man dieses Jahr den 1 000. Einsatz zählen.

Der Ortsverein versucht durch stetiges Erneuern und Modernisieren der Ausrüstung die bestmögliche Technik zur Rettung von Menschenleben mitzuführen. Im Augenblick befindet man sich in der Testphase eines speziellen Navigationsgeräts. Dieses übermittelt ständig den aktuellen Standort des Fahrzeugs an die Leitstelle. Mit den Daten soll der Einsatz der Notfallhilfe noch zielgerichteter erfolgen. "Nach einer Alarmierung startet die Navigation zum Einsatzort automatisch", erläutert Eipert. Daten wie Symptome des Betroffenen und natürlich die entsprechende Adresse werden von der Leitstelle direkt an das Gerät übermittelt. Hierdurch wird nochmals Zeit eingespart, die der Versorgung des Patienten zugutekommt. "Wir steigen in das Fahrzeug ein und haben bereits alle Daten auf dem Display", sagt Eipert.

Falls die Testphase positiv bewertet wird, möchte sich der Ortsverein diese Navigationslösung kaufen, was allerdings wiederum mit Kosten für Anschaffung und monatliche Gebühren für Updates und Ähnlichem verbunden ist. Das stellt die unentgeltlich arbeitende Gruppe vor eine finanzielle Herausforderung. Der Einsatz der Notfallhilfe wird nämlich nicht in Rechnung gestellt und entgegen der allgemeinen Meinung auch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Die Helfer arbeiten ehrenamtlich. Die Kosten für Ausbildung und Ausrüstung werden durch den DRK-Ortsverein Ottenau alleine mittels Spenden finanziert.