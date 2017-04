Erneut Baustelle auf der B 462 - Florus fordert Verschiebung

Staatsanwalt im Gespräch Baden-Baden - Im Interview erläutert Staatsanwalt Michael Klose (Foto: Rapp), was es bedeutet, wenn bei einem Jugendlichen eine "geringe Menge Marihuana" gefunden wird - und warum die hiesige Staatsanwaltschaft in solchen Fällen oft härter vorgeht als es andernorts üblich ist. » Weitersagen - Im Interview erläutert Staatsanwalt Michael Klose (Foto: Rapp), was es bedeutet, wenn bei einem Jugendlichen eine "geringe Menge Marihuana" gefunden wird - und warum die hiesige Staatsanwaltschaft in solchen Fällen oft härter vorgeht als es andernorts üblich ist. » - Mehr