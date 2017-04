Eltern in Landessprache abholen

Bühl



Premiere in "Eges Hof" Bühl (dh) - Seit 1987, also seit 30 Jahren, ist es in Waldmatt Tradition, einen Maibaum aufzustellen und in den Wonnemonat hinein zu feiern. Das erste Fest vor drei Jahrzehnten fand in "Eges Hof" statt. Seit 1990 feiert die Dorfgemeinschaft im und um das alte Schulhaus (Foto: dh). » Weitersagen (dh) - Seit 1987, also seit 30 Jahren, ist es in Waldmatt Tradition, einen Maibaum aufzustellen und in den Wonnemonat hinein zu feiern. Das erste Fest vor drei Jahrzehnten fand in "Eges Hof" statt. Seit 1990 feiert die Dorfgemeinschaft im und um das alte Schulhaus (Foto: dh). » - Mehr