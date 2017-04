Kameras zählen den Verkehr

(tom) - Sie sollen Fahrzeuge zählen und deren Fahrtrichtung erfassen. Zunächst aber sorgen sie für Aufsehen: Die Kameras, die jetzt an rund 40 Stellen im Stadtgebiet installiert wurden. Ziel sind verlässliche Daten für das neue städtische Verkehrskonzept. Bereits in dieser Woche und in den Kalenderwochen 19 und 20 wird gezählt, erläutert die Gevas Humberg & Partner-Ingenieurgesellschaft für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik aus Karlsruhe. Sie ist vom Gemeinderat mit der Zählung beauftragt. 40 Kameras messen. Der Datenschutz sei gewährleistet. Denn die Kennzeichendaten können entweder nicht erkannt werden oder sie werden verschlüsselt. "Personenbezogene Daten und beziehbare Informationen wie zum Beispiel Kennzeichen, Fahrergesicht und so weiter werden nicht gespeichert."

In der zweiten Maihälfte sollen alle Gaggenauer Haushalte Umfragebögen bekommen. Auch online soll eine Teilnahme möglich sein. In der nächsten Woche werde nicht gezählt. Denn wegen des Maifeiertags seien keine repräsentativen Ergebnisse zu erwarten.