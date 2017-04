Eltern in Landessprache abholen

Gaggenau - "Die Entscheidung hat sich gelohnt." Froh ist Achim Rheinschmidt, Leiter der Eichelbergschule Bad Rotenfels, dass über den Förderverein der Schule das Projekt "So funktioniert Schule" läuft. Im Rahmen eines Elternkurses sollen Eltern mit Fluchterfahrung oder mit Migrationshintergrund an das deutsche Schulsystem herangeführt werden. Gestern stellten die Verantwortlichen und Teilnehmer das Projekt vor.

Angemeldet sind neun Eltern. Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe für zwei Schulstunden, damit sie verstehen lernen, wie eine deutsche Schule funktioniert. Und das ist für Flüchtlinge oft nicht einfach. Ein Beispiel: In vielen Ländern ist es unvorstellbar, dass Schüler oder Eltern einfach so zum Rektor gehen. Weitere Punkte sind, wie man sich auf Gehwegen verhält. Aktuelles Beispiel sind direkt neben der Schule die Erschließungsarbeiten im Baugebiet "Nördlich der Pestalozzistraße" mit entsprechenden Sperrungen und Umleitungen.

Warum wird dieses Angebot gerade in Bad Rotenfels unterbreitet? Ausschlaggebend ist die Sammelunterkunft im früheren "Ochsen". Von dort besuchen relativ viele Kinder die Eichelbergschule. Aktuell befinden sich 16 Kinder in einer Vorbereitungsklasse.

"Wir versuchen, die Eltern mit Flyern in ihrer Landessprache abzuholen, dem sogenannten Elternbrief", sagt Carmen Merkel, Koordinatorin Flüchtlingshilfe bei der Stadtverwaltung. Wichtig sei zudem die persönliche Ansprache. Nach seinem Kenntnisstand handelt es sich um ein einmaliges Projekt in Deutschland, betont Achim Rheinschmidt. Nach einem Jahr werde man Bilanz ziehen und schauen, ob das Projekt auf andere Schulen übertragen werde oder es an einer verbleibe.

Im Unterricht erhalten die Eltern sprachliche Unterstützung im deutschen Sprachgebrauch und - wenn notwendig - Hilfen in ihren Sprachen. Oft kommen sie aus Ländern, in denen es gänzlich andere Schulsysteme gebe, zum Beispiel Koranschulen. Oder aber auch "für uns nicht existierende Schulsysteme", so Rheinschmidt. Gestern trafen sich die Eltern zum sechsten Mal in der Eichelbergschule. Das Projekt ist "gelebte Integration", betont dessen Leiterin Ingrid Chaventré. Der Schwerpunkt liege auf der Wertschätzung dieser Menschen. Es seien Menschen mit einem großen, häufig anderen Wissen. Deren Alphabetisierung müsse in verschiedenen Schritten erfolgen. Zuerst müssten ihnen die Buchstaben erklärt werden, als nächstes dann Silben. Weiter gehe es zu Wörtern bis hin zum ganzen Satz. Die Kommunikation sei teilweise ein Kauderwelsch, räumt Rheinschmidt ein.

Die Eltern sollen sich sprachlich so weit entwickeln, dass sich die "Dolmetscher-Notwendigkeit" ihrer Kinder reduziert und sie ihrer Verantwortung als Eltern eines Schulkindes gerecht werden können, informiert die Stadtverwaltung. Basis sind ein Arbeitsheft der Bundeszentrale für politische Bildung und der Textband "Schul-Tip".

Die Integration der Flüchtlinge, aber auch der Menschen mit Migrationshintergrund, stellten eine gesellschaftliche Herausforderung dar. Das Eltern-Projekt sei ein Baustein zur Förderung der Integration und solle das Erreichen von Schulabschlüssen und damit den Einstieg in eine Berufsausbildung unterstützen. Auch in Gaggenau wurden zahlreiche Flüchtlinge im Rahmen der Anschlussunterbringung untergebracht.

Der Förderverein der Eichelbergschule hat bei der Sparkassenstiftung Baden-Baden Gaggenau einen Förderantrag für das Projekt bewilligt bekommen. Der Förderantrag ist zunächst auf drei Jahre angelegt und wird zusätzlich mit Spendengeldern finanziert.