Stadt prüft Klage gegen Umweltamt

(stj) - Die Stadt Gernsbach hat die Karlsruher Anwaltskanzlei Deubner & Kirchberg damit beauftragt, ein Rechtsgutachten zum Pfleiderer-Areal zu erstellen. Konkret geht es um die Prüfung des juristischen Wegs unter Einbeziehung des Öko-Instituts zur Verpflichtung der Firma Pfleiderer Infrastrukturtechnik GmbH & Co. KG oder Dritter zur vollständigen Dekontaminierung des vergifteten Grundstücks eingangs der Stadt. Zudem sollen die Anwälte prüfen, wie die Erfolgsaussichten einer Feststellungsklage gegenüber dem Landkreis Rastatt bezüglich der Verletzung der städtischen Planungshoheit durch die Sanierungsvereinbarung von 2005 (Umweltamt/Firma Pfleiderer) aussehen. Die Anwaltskanzlei Deubner & Kirchberg ist eigenen Angaben zufolge schwerpunktmäßig auf den Gebieten des Verfassungs- und des Verwaltungsrechts, des Bau- und Vergaberechts sowie des Arbeitsrechts tätig.

Bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend stellte zudem Markus Wagner von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung Ludwigsburg die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts vor. Dieses beinhaltet eine Auswirkungsanalyse zu den Einzelhandelsvorhaben am Standort Rewe/ Aldi in der Schwarzwaldstraße (die beide erweitern wollen) und dem in Betracht gezogenen Standort Pfleiderer-Areal, auf dem ein Investor einen Discounter und einen Vollsortimenter realisieren möchte.

Wagner fasste das 114 Seiten starke Gutachten zusammen und kam zum abschließenden Ergebnis, dass alle Vorhaben den raumordnerischen Vorgaben entsprechen. Auf dem Pfleiderer-Areal ist die Neuansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters mit 2100 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie die Verlagerung und Erweiterung des Lidl-Markts mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche vorgesehen. Die Märkte in der Schwarzwaldstraße sollen um 450Quadratmeter (Rewe) beziehungsweise 300 Quadratmeter (Aldi) Verkaufsfläche wachsen. Die Verkaufsflächenausstattung pro 1000 Einwohner liege in Deutschland im Schnitt bei 432 Quadratmeter; das Marktgebiet Gernsbach weise aktuell 296 Quadratmeter auf. Entwicklungspotenzial sei also eindeutig vorhanden, wie Wagner betonte. Allerdings dürfte die Umsetzung dieser Erweiterungspläne das Aus für den Nahkauf in der Innenstadt bedeuten, für den die Auswirkungsanalyse einen Umsatzrückgang von circa 20 Prozent prognostiziert.

Bei den Einzelhändlern der Papiermacherstadt herrscht ein geteiltes Meinungsbild, was die Pläne auf dem Pfleiderer-Areal anbelangt. "Ich sehe es als Chance und Ansporn", sagte Thomas Knapp. Der Augenoptikermeister sitzt für die Freien Bürger im Gemeinderat.