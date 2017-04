Lärmaktionsplan stößt auf verhaltene Resonanz

Von Stephan Juch Gernsbach - Ernüchternd fiel das Fazit aus, das der Gemeinderat am Montagabend zum Lärmaktionsplan zog, den Diplom-Ingenieur Alexander Colloseus vom Büro Fichtner Water & Transportation vorgestellt hatte. Dabei ging es ausschließlich um Verkehrslärm und die Möglichkeiten, diesen in besonders belasteten Bereichen zu reduzieren. Doch dies gestalte sich schwierig, denn der Lärmaktionsplan sei keine Aufforderung an die zuständigen Verkehrsbehörden, entsprechende Maßnahmen in die Wege zu leiten, sondern lediglich eine allgemeine Empfehlung, wie Colloseus betonte. Als Lärmschwerpunkte in der Stadt machte der Experte folgende Bereiche ausfindig: Weinbergstraße/Casimir-Katz-Straße Badener Straße/Waldbachstraße Schlossstraße/Klingelstraße Igelbachstraße Gottlieb-Klumpp-Straße B462 in Hilpertsau. Als mögliche Maßnahmen kommen laut Colloseus Tempo 30 (auf der B462 alternativ Tempo 40), lärmmindernder Asphalt oder Lärmschutzwände infrage. "Wir sehen vor allem große Betroffenheit in Hilpertsau", machte der Experte deutlich und verwies auch auf die Möglichkeit für Hausbesitzer direkt an der Bundesstraße, über den Lärmaktionsplan an Zuschüsse für Schallschutzfenster zu kommen. "Ich habe viel Hoffnung in den Plan gesetzt", betonte Walter Schmeiser (Freie Bürger). Der Ortsvorsteher, der selbst in Hilpertsau an der B462 wohnt, zeigte sich enttäuscht angesichts der durch den Plan mageren Erfolgsaussichten. Schmeiser machte auf die erhebliche Belastung aufmerksam, die von der Bundesstraße auf die Stadtteile Obertsrot und Hilpertsau ausgehe. Diese werde durch die Papierfabriken noch gesteigert, "aber das Gewerbe fällt nicht unter den Lärmaktionsplan", klagte der Ortsvorsteher. Zudem wies er darauf hin, dass der Verkehr auf der "Lebensader des Murgtals" stetig zunehme - nicht zuletzt auch wegen der Anfahrt zum Nationalpark Schwarzwald. Auch Uwe Meyer, Fraktionssprecher der Freien Bürger, zeigte sich desillusioniert angesichts der Ergebnisse: "Wir haben erwartet, dass wir was tun können für die Bürger - so aber ist unser Ziel nicht erreicht worden." Dem widersprach Hauptamtsleiter Wolfgang Hermann: So sei die im Sommer anstehende Sanierung der B462 vom südlichen Tunnelausgang bis zum Ortsende von Hilpertsau mit sogenanntem Flüsterasphalt auch auf den Lärmaktionsplan zurückzuführen. "Der verbessert unsere Argumentationslage", erklärte Hermann. Außerdem sei die Stadt dazu verpflichtet, einen solchen Plan vorzuhalten. "Wir möchten die Verwaltung bitten, mit Mut und Entschlossenheit die Behördengespräche zu führen", sagte CDU-Fraktionssprecherin Frauke Jung. Rainer Graszies (SPD) unterstützte dies, denn jede Maßnahme zur Reduzierung des Verkehrslärms steigere die Wohnqualität in der Stadt. Der Gemeinderat nahm den Lärmaktionsplan zur Kenntnis und beschloss als nächsten Projektschritt, die Öffentlichkeit zu beteiligen und die Träger öffentlicher Belange anzuhören.

