Jürgen Segewitz löst Mirko Lipinski ab

Bei den anstehenden Wahlen, denen eine Satzungsänderung zur Anpassung der Zahl der stellvertretenden Vorsitzenden vorausging, votierte die Versammlung für Jürgen Segewitz (Kommandant Feuerwehr Sinzheim) als neuen Verbandsvorsitzenden. Neu im Verbandsvorstand sind die beiden Stellvertreter Frank Rieger (Michelbach) und Heiko Fehlau (Hügelsheim). Zum Geschäftsführer wurde Roland Hänel (Rastatt) bestellt. Verabschiedet wurde der bisherige Stellvertreter Jens Jörger, der sein Amt aus privaten Gründen niederlegte.

