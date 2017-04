Mehr Straftaten, aber "äußerst sicher" Von Thomas Senger Gaggenau - Das Zahlenwerk weist mehr Straftaten aus als 2015. Doch sei auch das Jahr 2016 ein sicheres Jahr gewesen: Gestern präsentierte der Leiter des Polizeireviers Gaggenau die Kriminalitätsstatistik für seinen Zuständigkeitsbereich. Im Zehnjahresvergleich seien die Zahlen geringer als 2006, betonte Jörn Hinrichsen. Das erste Quartal 2017 sei mit Blick auf die Kriminalitätsentwicklung sehr zufriedenstellend verlaufen. Zum Bereich des Polizeireviers Gaggenau gehören die Kommunen Gaggenau, Gernsbach, Forbach, Loffenau, Weisenbach, Kuppenheim, Bischweier und Muggensturm. Straftaten: Insgesamt 2860 wurden 2016 erfasst, das sind 164 mehr als im Vorjahr (+6,1 Prozent). "Das sind in meinen Augen ,natürliche Schwankungen'", sagte Hinrichsen. Denn gerade bei Betrugsdelikten kämen sehr schnell mehrere Verfahren zusammen. Die Aufklärungsquote sank auf 59,6 Prozent (minus drei Prozent). Dies sei aber immer noch eine hohe Zahl, so der Revierleiter. Die verstärkte Präsenz der Polizei habe nicht nur subjektiv das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöht. So sei die Straßenkriminalität um 7,7 Prozent zurückgegangen. Demgegenüber verzeichne man einen Anstieg der Rauschgiftkriminalität um 30 Prozent - weil durch verstärkte Kontrollen mehr Delikte erfasst werden könnten. Schwerpunkt bei Rauschgift sei nach wie vor Marihuana. Häufigkeitszahl: Sie ist die Zahl der bekanntgewordenen Straftaten, die rechnerisch auf 100000 Einwohner entfällt. Dadurch ist ein annähernd reales Bild der Kriminalitätsentwicklung möglich, da sie die erfassten Straftaten dem Bevölkerungsstand gegenüberstellt. Die Häufigkeitszahl stieg im Revierbereich von 3874 auf 4061. Aber immer noch "äußerst sicher" sei die Situation im Revierbereich, so Hinrichsen, "alles, was um die 4000 liegt, ist ein Traumwert." Im Landkreis Rastatt stieg die Häufigkeitszahl von 4870 auf 4931; in Baden-Württemberg von 5761 auf 5599. Ausgewählte Deliktfelder: Körperverletzung: 290 (- 15). Diebstähle: 952 (+ 42). Wohnungseinbrüche: 73 (- 33). Diebstahl aus Dienst-/Büroräumen: 45 (+21) Diebstahl aus Gaststätten: 20 (+10). Diebstahl aus Kfz: 39 (-12). Vermögensdelikte: 650 (+112). Rauschgiftdelikte: 148 (+17). Hinrichsen erläuterte, dass entgegen dem Bundestrend Rückgänge bei Gewaltkriminalität und Wohnungseinbrüchen zu verzeichnen seien. Gleichwohl nehme das Revier insbesondere die Gefahr von Einbrüchen ernst. Er appellierte an die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere Betteleien an Haustüren, umgehend der Polizei zu melden. Denn nicht selten werden so potenzielle Einbruchsziele ausgespäht. Nach einem Ermittlungserfolg im Bereich Einbrüche in Muggensturm sei schlagartig eine Verbesserung der Lage eingetreten - Indiz darauf, dass es sich oft um dieselben Tätergruppen aus Südosteuropa gehandelt habe. Diese seien sehr mobil - "sie reisen ein, reisen herum, gehen wieder, hinterlassen professionell so gut wie keine Spuren." Nur durch DNA-Analysen sei es beispielsweise gelungen, einen Täter in Tirol festnehmen zu können. De Ermittlungsgruppe Eigentumsdelikte werde ihre Arbeit fortsetzen. Flüchtlinge: Hinrichsen betonte, dass es im Umfeld von Wohnanlagen von Migranten und Flüchtlingen zu keiner erkennbaren Zunahme von Kriminalität gekommen sei. Zwar sei die Zahl der Straftaten durch Flüchtlinge im Revierbereich gestiegen - von 94 auf 129. Doch sei dieser Anstieg gering im Vergleich zur Zahl der 2016 angekommenen Flüchtlinge. Diebstähle gesamt: 32 (-21). Ladendiebstähle: 23 (+2). Leichte Körperverletzung: 21 (+16). Sexualdelikt: 1 (+1). Es habe sich um ein leichteres Sexualdelikt gehandelt. Raubdelikte: 2 (0).

