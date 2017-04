Satzungsänderung findet nur teilweise Zustimmung

Gernsbach - Für reichlich Diskussionsstoff sorgte bei der Jahreshauptversammlung des Forums Zehntscheuern die Änderung der Satzung. Nach intensiver Debatte wurde lediglich ein Paragraf geändert, eine weitere vorgesehene Änderung zunächst zurückgestellt. Bei den Wahlen konnten sämtliche Posten problemlos wiederbesetzt werden.

Für Irritation bei den Mitgliedern sorgte eine Änderung in Paragraf elf der Vereinssatzung. Darin sollte ab sofort unter dem Passus "Auflösung des Vereins" stehen: "Bei einer etwaigen Auflösung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke, fällt das vorhandene Vermögen an die Stadt Gernsbach, die es unmittelbar und ausschließlich für historische Gebäude entsprechend den bisherigen Zwecken des Vereins zu verwenden hat." Dazu ist zu wissen, dass das Vereinsvermögen nicht gering ist. Doch nicht das alleine veranlasste die Mitglieder zu kritischen Fragen.

Nicht deutlich geht aus der geplanten Änderung hervor, was passieren würde, wenn die Finanzbehörde dem Forum Zehntscheuern (aus welchen Gründen auch immer) die steuerliche Begünstigung, sprich die Gemeinnützigkeit, aberkennen würde. Löst sich der Verein dann zwangsläufig auf, weil er ab sofort Steuern bezahlen muss? Oder weil er ja ohnehin kein Geld mehr hat, da dieses laut Paragraf elf an die Stadt fällt? Eine weitere Frage war: Was macht die Stadt Gernsbach mit dem Geld, da der Zusatz beim Verwendungszweck "für historische Gebäude" sehr dehnbar ist? Bereits im Vorfeld der Versammlung hatte sich daher ein nicht anwesendes Mitglied schriftlich beim Vorstand gemeldet und seinen Unmut über die geplante Änderung kundgetan.

Nach zahlreichen Wortbeiträgen hat sich die Versammlung darauf verständigt, den unklaren Wortlaut nochmals überprüfen zu lassen und ihn erst zu ändern, wenn alles von den Behörden abgesegnet ist. Dies kann der Vorstand künftig ohne Einberufung und Zustimmung der Mitgliederversammlung tun. Denn dem neuen Satzungs-Paragraf neun stimmte die Versammlung - nicht ohne vorausgegangene Diskussion - zu. Dieser besagt nun in einem eingefügten Passus: "Der Vorstand kann Satzungsänderungen beschließen, die das Registergericht oder Finanzamt verlangt." Die geplante Änderung des umstrittenen Paragrafen elf ist eine Anregung der Finanzbehörden, wie Kassierer Fritz Walter erläuterte.

Bei den Wahlen herrschte breite Einigkeit. Sämtliche Posten konnten problemlos besetzt werden. Weiterhin an der Spitze des Forums Zehntscheuern steht somit Peter Oetker. Sein Stellvertreter bleibt Bernd Wieland. Als Kassierer fungiert wie bisher Fritz Walter, Pressewartin bleibt Pia Cordes und Schriftführerin Ursula Kopp-Adams. Beisitzer sind Sabine Katz, Jürgen Dieskau, Bernd Säubert und neu in diesem Team Melanie Wieland. Sie ersetzt Hartwig Rehder-Weinsheimer, der am Tag seines 75. Geburtstags "Platz für die Jugend" machen wollte. Kassenprüfer bleiben Wolfgang Dorn und Rudi Seifried.

Oetker erwähnte in seinem Rechenschaftsbericht, dass die bisher zur Verfügung gestellten 50000 Euro seitens der Stadt Gernsbach bereits verplant seien. Weitere Mittel in Höhe von knapp 800000 Euro sind in den folgenden Haushaltsjahren eingestellt. Ein Zuschuss in Höhe von 75000 Euro wurde von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zugesagt. Mit Spannung sieht das mittlerweile 176 Mitglieder umfassende Forum der Wahl des künftigen Bürgermeisters entgegen.