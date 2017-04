Testphase für Abendgottesdienste Forbach/Weisenbach (kv) - Die sinkende Zahl der aktiven Pfarrer macht sich auch in der Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach bemerkbar. Bislang hat zusätzlich zu Pfarrer Thomas Holler auch der pensionierte Pfarrer Hugo Merkel eine große Anzahl der regelmäßigen Gottesdienste gestaltet. Rund 250 Messen feierte der längst pensionierte Gottesmann pro Jahr in den sechs Kirchen der Seelsorgeeinheit. "Dafür sind wir Pfarrer Hugo Merkel sehr dankbar", sagte Pfarrgemeinderatsvorsitzender Klaus Mungenast bei der jüngten Sitzung. Altersbedingt und mit Blick auf seine Gesundheit hatte Pfarrer Merkel nun darum gebeten, etwas kürzertreten zu können. Damit wird es allerdings organisatorisch schwierig, an Werktagen gleichzeitig in mehreren Kirchen einen Gottesdienst feiern zu können. Laut Pfarrer Thomas Holler kann an Werktagen meist kein kurzfristiger priesterlicher Ersatz-Zelebrant gefunden werden. "Das ist an den Sonn- und Feiertagen erfahrungsgemäß etwas einfacher." Bereits vor Wochen waren die Besucher zu möglichen Gottesdienstzeiten befragt worden. Der Pfarrgemeinderat befasste sich in seiner Sitzung mit verschiedenen möglichen Zeitmodellen. Sicher war, dass der Montag (außer an Feiertagen) gottesdienstfrei bleibt. Das Gremium beschloss, versuchsweise bis Ende des Jahres einen neuen Gottesdienstplan für die Werktage einzuführen, der jeweils um 18.30 Uhr eine Messe vorsieht: Dienstag in Weisenbach, Mittwoch in Bermersbach, Donnerstag in Forbach, Freitag in Langenbrand und zusätzlich eine Abendandacht in Bermersbach, die meist von den örtlichen Lektoren gestaltet wird. Über Details wird Pfarrer Holler im nächsten Pfarrbrief ausführlich informieren. Er bittet darum, "dass wenn dringende Gründe gegen eine geplante Änderung sprechen, das umgehend im Pfarramt mitgeteilt wird." Außerdem besprach das Gremium mögliche Änderungen bei den sonntäglichen Gottesdiensten. Konzept für Pastoralkonzeption Die Pastoralkonzeption liegt im Entwurf vor. Vor der Entscheidung, mit der sich der Pfarrgemeinderat klar positioniert über die Ziele seiner Arbeit und die Zukunft der Seelsorgeeinheit, beschloss das Gremium die Fortschreibung bei der jährlichen Klausurtagung und eine große Überarbeitung etwa alle vier bis fünf Jahre. Bislang gibt es in den Pfarrgemeinden unterschiedliche Regelungen bei Geburtstagen und Jubiläen. Ab dem 1. Januar 2018 soll eine einheitliche Regelung für die gesamte Seelsorgeeinheit gelten. Gemeindeglieder werden zu "runden" und "halbrunden" Geburtstagen ab dem 75. Lebensjahr besucht. In den Besuchsdienst sollen die Gemeindeteams und andere kirchliche Einrichtungen mit einbezogen werden. Den Besuchsdienst aufgrund der demografischen Entwicklung erst ab dem 80. Geburtstag einzuführen, gab das Gremium eine deutliche Absage: "Wir wollen unseren Gemeindegliedern deutlich unsere Wertschätzung zeigen." Das Priesterseminar, das von Professor John Kiggundu in Uganda geleitet wird, benötigt eine Monstranz. Der Pfarrgemeinderat plant, diese bei seinem nächsten Aufenthalt im Sommer als Geschenk zu überreichen. Bislang sind bereits 1550€ Euro als Spenden eingegangen - es fehlen noch 450 Euro zum Kauf. Der anteilige Erlös aus der Herrensitzung 2017 des Forbacher Karnevalvereins von 1250 Euro kommt der Caritaskasse zugute. "Aus dieser Kasse können wir vor Ort Menschen in dringenden Notlagen diskret helfen", erklärte Pfarrer Holler.

