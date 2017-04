'Es sind überwiegend nicht die Jungen'

Stuttgart

Proteste gegen Studiengebühren Stuttgart (lsw) - In mehreren Städten im Südwesten wollen am Samstag junge Leute gegen die geplanten Studiengebühren für internationale Studenten auf die Straße gehen. Es sind Kundgebungen in Karlsruhe, Stuttgart, Heidelberg, Konstanz und Freiburg geplant (Foto: av).

Gaggenau

Revierbereich "äußerst sicher" Gaggenau (tom) - Das Zahlenwerk weist mehr Straftaten aus als 2015. Doch sei auch das Jahr 2016 ein sicheres Jahr gewesen: Der Leiter des Polizeireviers präsentierte die Kriminalitätsstatistik. Im Zehnjahresvergleich seien die Zahlen geringer als 2006, betonte Jörn Hinrichsen (Foto: dpa).