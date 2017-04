Messe für Unternehmen längst ein Muss

(stj) - Schon die ersten Anbieter ziehen die Aufmerksamkeit der jungen Leute auf sich: Wie steuert man einen Bagger und was hat es mit dem dampfenden Gefäß auf sich? Antworten geben die Mitarbeiter der Rastatter Firmen Reif und Basi, die wie 50 weitere Unternehmen aus der Region in der Stadthalle auf ihre Ausbildungsplätze aufmerksam machen - und für eine Ausbildung im Betrieb werben. Denn es ist heutzutage ein harter Kampf, guten Nachwuchs zu akquirieren. Da bietet die Ausbildungsmesse in Gernsbach Jahr für Jahr eine gute Gelegenheit.

"Wir sind von Beginn an dabei", erzählt Martin Schweikhardt. Der Loffenauer Installateur ist in Doppelfunktion auf der Messe: Zum einen als Firmenchef, zum anderen als Beauftragter für Ausbildung bei der Innung für Klempnerei, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Rastatt/Baden-Baden/ Bühl. Es sei ein "sehr mühseliges Geschäft", Auszubildende zu finden, weil das Handwerk "bei vielen Eltern eine schlechte Lobby hat". So kämen die meisten gar nicht erst auf die Idee, dort ihre berufliche Zukunft zu suchen. Dabei biete gerade das Handwerk sichere und langfristige Arbeitsplätze - und die Verdienstmöglichkeiten steigen, wie der Innungsbeauftragte für Öffentlichkeitsarbeit, Hans Riemer, im BT-Gespräch betont.

Dass die Ausbildungsmesse ein wichtiges Instrument für die Jugendlichen der Region ist, beweist ein Gang durch die Stadthalle, in der mehr als 80 Berufe vorgestellt werden. Sogar aus Karlsruhe kommen die jungen Leute. So wie der 16-jährige Wederik Hoffmann, der über die Internetseite von Daimler-Benz auf die Messe aufmerksam geworden ist. Jana Urnauer aus Kartung hat in der Lothar-von-Kübel-Realschule in Sinzheim einen Flyer bekommen, der sie dazu animiert hat, mit ihrer Mutter nach Gernsbach zu kommen. Unter anderem hat sich die Neuntklässlerin am Stand des BT über die Ausbildungsmöglichkeiten in einem Verlag informiert - und nebenbei an einem Gewinnspiel teilgenommen.