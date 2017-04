Viele kleine Schätzchen

Gaggenau - "Wir setzen große Hoffnungen in Sie", waren sich die Teilnehmer der Abschlussbesprechung einig. Patrick Schreib, Tourismusdirektor in Baiersbronn, der seit kurzem auch den Zweckverband "Im Tal der Murg" leitet, war am Mittwoch auf "Kennenlerntour" in Gaggenau. Unter Federführung des Arbeitskreises Tourismus-Freizeit führte Manfred Vogt den Gast zu verschiedenen touristischen Attraktionen und in mehrere Stadtteile.

"Ich bin überwältigt von der Herzlichkeit und Freundlichkeit der Menschen", gab Schreib seine Eindrücke wieder. Im Laufe des Tages habe er viele unterschiedliche Dinge - "kleine Schätzchen" - kennengelernt.

Geboren in Villingen und aufgewachsen in Schwenningen, hat er den Beruf des Kochs in der "Traube" in Tonbach gelernt. Seit September 2008 ist er Tourismusdirektor in Baiersbronn. Zur Zusammenarbeit mit dem unteren Murgtal sei es bei Radfahrten über die "Tour de Murg" und Wanderungen auf der Murgleiter gekommen - "so hat sich das entwickelt". Sein Ziel sei es, das gesamte Murgtal als Erlebnisraum zu entwickeln, betonnt Schreib. Es gebe viele gemeinsame geschichtliche Verbindungen wie die Flößerei. "Wir brauchen einen Identifikationsraum", sagte der Tourismusdirektor und fügte hinzu: "Wir Murgtäler gehören doch irgendwie zusammen."

Miteinander reden und sich austauschen

"Was müssen wir jetzt tun?", laute eine entscheidende Frage. Viel miteinander zu reden und sich auszutauschen sei ein wichtiger Aspekt. Daraus entstünden Projekte. Allerdings müsse man mit Erwartungen vorsichtig sein. Wichtig sei die Einbeziehung der Mitarbeiter des Zweckverbands und der Touristinfos in den einzelnen Kommunen. Aus diesem Grund gebe es bereits regelmäßig einen "Jour fixe".

Klar war für die Teilnehmer, dass man primär um Tagestouristen werben müsse. Das Murgtal sei der zentrale Zugangsraum in den Nationalpark, hob Schreib hervor. Darin sehe er große Chancen. Der Tourismus habe im unteren Murgtal einen anderen Stellenwert als in Baiersbronn. Ohne Investitionen in die Infrastruktur könne sich nichts entwickeln - in die Lebensraumgestaltung, "wo wir leben und wo wir uns wohlfühlen". Ein erster Schritt in Sachen gemeinsames Handeln tritt am 1. Mai in Kraft. Dann ist das Unimog-Museum bei der Freudenstädter Gästekarte mit dabei.

Im Zuge der Kennenlerntour besuchte Schreib unter anderem das Haus Kast in Hörden, stattete der Radfahrerkirche ebenso einen Besuch ab wie dem geschlossenen Waldseebad/Naturbad. Die Schloss-Akademie Bad Rotenfels stand ebenso auf dem Programm wie der Kurpark, Abstecher nach Winkel, Oberweier und Michelbach, wo in der Heimatstube das Abschlussgespräch stattfand. An allen Stationen gab es Informationen von engagierten Bürgern, von denen einige bei der Besprechung dabei waren. "Die Macher und Schaffer sitzen hier am Tisch", sprach Patrick Schreib ihnen ein großes Lob aus.

"Alle Orte an einem Tag besuchen ging nicht", räumte Manfred Vogt ein. Eventuell im Spätjahr solle es einen zweiten Gesprächskreis geben. Schreib sagte dafür seine Teilnahme zu. Für den Tourismusdirektor dürfte die Kennenlernphase in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen. Denn zum Zweckverband "Im Tal der Murg" gehören neben Gaggenau auch Gernsbach, Loffenau, Weisenbach und Forbach.