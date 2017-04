Neue Ära am Fuß des Eichelbergs Von Heiko Borscheid Gaggenau - Einen Generationenwechsel gibt es auf dem Winkler Hof im Stadtteil Winkel. Martina Maier wird ab Mai den Familienbetrieb in vierter Generation von ihrer Großmutter Annemarie Maier übernehmen. Bereits die vergangenen fünf Jahre war Martina Maier als Pächterin führend auf dem Hof tätig. Ab Mai ist sie Eigentümerin der Pferdepension und der zugehörigen Gaststätte. Viele Jahre wurde der Winkler Hof von Martinas Vater, Bernd Maier, geführt, bis dieser 2012 plötzlich starb. "Zu dieser Zeit befand ich mich mitten im Studium und wusste nicht, ob eine Tätigkeit auf dem Hof für mich infrage kommt", erklärt die neue Eigentümerin. Nach ihrem Studium der Agrarwissenschaften hat sie daher zuerst einmal fünf Jahre in dieses Metier als Pächterin hineingeschnuppert. "In dieser Zeit habe ich bemerkt, dass das genau mein Ding ist", sagt die 29-Jährige. Nach dem Tod des Vaters ging der Winkler Hof zunächst zurück an dessen Eltern. Von Großmutter Annemarie, die trotz ihrer 83 Jahre noch immer jeden Morgen die Pferde mit Karotten füttert, wird Martina Maier die Pension jetzt übernehmen. Viel Arbeit hat sie in den vergangenen Wochen in die Sanierung der Gaststätte gesteckt. Mit ihrem Partner Florian Zapf verbrachte sie "täglich 16 Stunden" mit der Neugestaltung der Räume. "Ursprünglich wollten wir zum 1. Mai fertig sein. Das funktioniert aber leider nicht. 120 Hektar Auslauf für die Pferde Es gab hier viel zu viel, was sich aufgestaut hat." Trotzdem wird es für alle, die sich dieses Datum vorgemerkt haben, ein Baustellenfest mit Livemusik geben. Um 16 Uhr spielt "Down to Earth" und um 18 Uhr spielt "Full of Nooks". Der offizielle Eröffnungstermin der Gaststätte ist für Anfang Juni avisiert. Anbieten wollen Martina und Florian gutbürgerliche Küche und Vesper mit vielen Zutaten aus dem eigenen Garten. Geöffnet soll von mittwochs bis sonntags sein, außer am Sonntag immer ab dem Nachmittag. Plätze bietet die einzige Wirtschaft in Winkel für 70 Gäste im neu gestalteten Innenraum und für weitere 50 Personen draußen. Die Gastronomie macht aber nur einen kleinen Teil der täglichen Arbeit auf dem Hof aus. Rund 80 Pferde werden auf dem Winkler Hof betreut. "In einer artgerechten Haltungsform", wie Martina Maier betont. Viel Auslauf, das gesamte Jahr über, auf 120 Hektar, ist den Pferden gewiss. Einstellerin Gabi Plonz ist derzeit verantwortlich für den Neubau einer neuen, offenen Stallung. Für die Zukunft hat Martina Maier mit ihrem Partner und dem gesamten Team noch viele Pläne. Selbst die Idee eines Hofladens und die der Wiederbelebung der eigenen Brennerei ist für die motivierten jungen Menschen längst keine Utopie.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben