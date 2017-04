Wohnstift vor Betreiberwechsel Von Thomas Senger Gernsbach - Noch im Mai könnte das Murgtal-Wohnstift in der Weinauer Straße einen neuen Betreiber haben. So zumindest hoffen es der bisherige Betreiber, der DRK-Kreisverband Baden-Baden, und die SWB Wohnstift Betriebsgesellschaft Bühl. Konkret geht es um gut 100 Wohnungen und deren etwa 90 Inhaber sowie die Bewohner. Die Wohnungsinhaber sollen auf rund die Hälfte des Mietzinses verzichten. Die Übergabeverhandlungen für die Seniorenresidenz seien fortgeschritten, bestätigte Harald Klothe auf BT-Nachfrage. Er ist Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Baden-Baden. Wie im August berichtet, ist der 34 Jahre alte Komplex sanierungsbedürftig - seit Jahren. Eine Summe von rund vier Millionen Euro steht im Raum. Die Eigentümer der Wohnungen ihrerseits sind unzufrieden mit dem DRK-Kreisverband Baden-Baden. Seit Juli 2012 ist das Stift unter der Regie des DRK Baden-Baden. 25 Jahre hatte zuvor die SWB das Stift gepachtet. Unter dem DRK hatten Eigentümer der Wohnungen bereits eine Minderung um 25 Prozent - rückwirkend vom 1. Juli 2015 bis Ende 2016 - hinzunehmen. Ende Mai 2016 sollten sie sogar für Mai, Juni und Juli dem völligen Verzicht zustimmen. "Der Verzicht dient der Verhinderung einer Insolvenz beim derzeitigen Betreiber der Einrichtung", hatte es damals seitens des DRK geheißen. Es handele sich bei dem nun geplanten Vorhaben um einen "klassischen Betriebsübergang, der relativ problemlos vollzogen werden" könne, sagte Klothe nun. Er bekräftige: Die Pachthöhe, die das DRK mit den Eigentümern vereinbart hatte, sei "viel zu hoch". Er habe bereits im vergangenen Jahr den Eigentümern erklärt, "dass die Höhe der Pacht uns an den Abgrund führt". Seine Bitte um Reduktion sei aber "abgeschmettert worden". "Wir verlieren dort jeden Monat Geld", betonte Klothe, deshalb sei er daran interessiert, so schnell wie es geht den Betriebsübergang zu vollziehen. Er sei überzeugt, dass die SWB den Bewohnern, Mitarbeitern und Eigentümern eine sinnvolle Perspektive bieten werde. Indessen scheint es noch unklar, ob die Eigentümer der Wohnungen einem neuen Vertrag mit der SWB zustimmen. Eine Minderung um etwa die Hälfte ist ein Brocken, den nicht jeder schlucken will. Aus einem Schreiben des DRK vom 2. März an die Eigentümer geht die schwierige Situation für beide Seiten hervor - konkret anhand der Probleme im Bereich der Pflegeplätze. Wörtlich heißt es: "Von den Belegungsmöglichkeiten der Pflegeeinrichtung mit derzeit 24 Plätzen entfallen aufgrund der Einzelzimmerpflicht zukünftig zehn Plätze sowie aufgrund der Vorgaben über die Zimmergröße weitere vier Plätze, so dass die Belegungsmöglichkeiten auf zehn Plätze beschränkt werden." Die Verhandlungen über den Umbau des Gebäudes zur Herstellung einer größeren Kapazität der Pflegeeinrichtung seien aber aus Kostengründen gescheitert. Somit sei deren Schließung aus Rentabilitätsgründen unvermeidbar. Dadurch würden rund 800000 Euro an jährlichen Erlösen entfallen. Es blieben nur die Mieteinnahmen für die Wohnungen von knapp 1,2 Millionen Euro pro Jahr. Diese Reduktion von gut 40 Prozent wollte das DRK in einen Änderungsvertrag mit den Eigentümern münden lassen - mit einer Minderung um exakt diesen Prozentsatz. Also nicht mehr sieben Euro pro Quadratmeter, sondern nur noch 4,18 Euro. Dem Schreiben lag ein Änderungsvertrag bei, in dem die Wohnungseigentümer den verringerten Zahlungen zustimmen sollten. Darüber hinaus wurde angekündigt, dass seitens des DRK bereits ab März nur noch der geänderte Betrag überwiesen werde, "weil sonst die Leistungsfähigkeit des Unternehmens insgesamt infrage steht", so Harald Klothe in dem Schreiben abschließend. Darüber hinaus sollten die Eigentümer einer außerordentlichen Beendigung des Vertrags mit dem DRK Murgtal-Wohnstift gGmbH zustimmen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben