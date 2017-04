Mit Pfeil und Bogen über Stock und Stein Forbach (rag) - Wenn am 7. Mai der Schützenverein Forbach seinen Bogen-Parcours eröffnet, ist das Bogenschießen im Murgtal um eine Attraktion reicher. Für Bernhard Merkel ist der Parcours die Erfüllung eines Kindheitstraums. Mit seinen Spielkameraden ist er oft durch das Gelände gestreift, blickt er im BT-Gespräch zurück. Als sich vor rund zwei Jahren die Forbacher Schützen für den Bau einer 3-D-Schießanlage entschieden, galt es zunächst, die Verwaltung für das Projekt zu begeistern. Als von dort grünes Licht gegeben wurde, konnten im August 2015 die Arbeiten beginnen. Für die 18 Ziele auf 14 Schießbahnen mussten Zugangswege angelegt, Schießbahnen gekennzeichnet und Distanzpflöcke gesetzt werden. Feuchtgebiete und Gräben wurden überbrückt, kurz: Es musste einiges bewegt werden. Zeitweise waren 20 Helfer im Einsatz. All das in schwierigem Gelände, was aber die Anlage interessant und für die Bogenschützen zu einer Herausforderung macht. Als letztes installierten die Helfer die Ziele. Dreidimensionale Plastiken aus Spezialschaumstoff stellen Eulen, Rehbock, Bär, Hirsch und andere Waldtiere dar. Auch ein Hochstand und ein "laufender Keiler" gehören zum Parcours. Je nach Alter der Schützen und nach Bauart der Bögen sind unterschiedliche Distanzen vorgegeben. Startpunkt ist hinter dem Schützenhaus. Von dort geht es bis zu 3,7 Kilometer durch den Wald beim Wulzenberg. Jeder Schütze hat beim Schützenhaus eine Gebühr von acht Euro in einen Kasten zu werfen; er muss einen Laufzettel ausfüllen und dabei seinen Namen und eventuell seinen Verein eintragen. Während eines Durchgangs, der rund vier Stunden dauern kann, muss der Nutzer mit Kontrollen durch den Schützenverein rechnen. Die Arbeiten sind abgeschlossen, so dass der Eröffnung am Sonntag, 7. Mai, nichts mehr im Weg steht. Am Eröffnungstag ist das Schießen ab 11 Uhr auf dem Bogenplatz (Tag der öffnen Tür) und auf dem Parcours bereits möglich. Um 13 Uhr wird der Bogenparcours offiziell eröffnet. Die Bogenschützen stehen mit Rat und Tat zur Seite, erklären den Weg und die verschiedenen Ziele. Für Bewirtung ist gesorgt.

